19 apr 2021 20:46

BONIEK A RETI UNIFICATE: “QUALCUNO STA FACENDO UNA BRUTTA FIGURA, PER NON DIRE DI…”, ZIBI BONIEK, PRESIDENTE DELLA FEDERCALCIO POLACCA, SU TWITTER STRONCA LA SUPERLEGA E A "SKY" TIRA BORDATE ALLA JUVE: "IL CALCIO E’ DI TUTTI, NON DEI RICCHI CHE NON RIESCONO A BATTERE NEANCHE L’ATALANTA….” – A "CAMPIONI DEL MONDO" SU RADIO 2 AVEVA CRITICATO RONALDO: "LUI VUOLE ESSERE SEMPRE IL MIGLIORE MA NON LO È PIÙ"