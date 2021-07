1 lug 2021 19:36

CAFONALINO - E MENO MALE CHE BISOGNAVA "BERE UN DRINK E LEVARSI DALLE SCATOLE", COME RECITAVA LO SLOGAN! AL POP-UP BAR "SGRAPPA E VIA!" NEL DESIGN HOTEL G-ROUGH DI ROMA C'ERA UNA GRAN CACIARA PER L'APERITIVO-INSTALLAZIONE CON MAURIZIO CATTELAN - A SBEVAZZARE IN UN CLIMA GODERECCIO SONO PASSATI CHICCO TESTA, CLAUDIA ZANELLA, PIERLUIGI PARDO, ALESSANDRO ROJA, CAMILLA FILIPPI, RENATO DE MARIA E... - FOTO