IL QUIRINALE IN VERSIONE BAR DI "GUERRE STELLARI": DA ROVAZZI A RENATO ZERO, DA TARDELLI A BRUNO VESPA FINO AI VERTICI RAI -

1 - LA PASSERELLA DI LEADER E OSPITI VIP AL COLLE VA IN SCENA IL TOTO-ELEZIONE

Estratto dell’articolo di Ilario Lombardo per “la Stampa”

festa al quirinale 2024 sergio mattarella con lorenzo fontana e giorgia meloni

«Seeee... Neanche sotto tortura lo dico, sono scaramantica». Giorgia Meloni con la sua sigaretta e la sua Patrizia Scurti, segretaria ombra, evita di impantanarsi nel gioco dei sondaggi, che è un po' il cuore delle conversazioni di queste celebrazioni a ridosso delle elezioni europee, dove ci sono tutti ma proprio tutti, Lino Banfi, Claudio Baglioni, Renato Zero e anche Fabio Rovazzi – evidentemente tentato di portare la sua accompagnatrice sul terrazzo quirinalizio, di fronte al tramonto di Roma, per ripetere l'irripetibile "vastità del c... che me ne frega", dello sketch che lo ha reso famoso. […]

festa al quirinale 2024 ospiti in giardino

Sullo stesso terrazzo Meloni si ritrae dalle scommesse sul voto, ed evita la folla che si concentra nel quadrato attorno al leggero buffet. Dove invece gli altri leader sfidano la sorte a distanza. Matteo Renzi azzarda una sua previsione controcorrente: «Meloni prende il 30 per cento e Elly Schlein il 25 per cento».

festa al quirinale 2024 giovanni grasso fa il cerimoniere

[…] Antonio Tajani freme. Attorno al vicepremier si raccolgono un industriale, un banchiere, e il suo staff. Tutti gli chiedono «Chi vince, chi vince?» nell'unica sfida che potrebbe davvero consumarsi sullo zero-virgola. Forza Italia vs Lega. Tajani compulsa lo smartphone. Ha la faccia di un campione delle isole Samoa che sta per entrare in pista con i giamaicani. Soddisfazione e terrore: «Siamo sopra... per ora».

festa al quirinale 2024 matteo renzi e agnese landini

Poi c'è Giuseppe Conte, che invece sembra affrontare l'appuntamento con la spensieratezza di un invitato alla decapitazione. E che ha intuito un paradosso: più elettori metteranno il suo cognome sulla lista, meno voti potrebbe prendere. E sì, perché l'ex premier, a differenza di altri, non è candidato e il suo nome non è nel simbolo del M5S. Il che vuole dire che indicare "Conte" potrebbe aprire contenziosi nei seggi sulla validità delle schede. […] così fa un certo effetto sentire Conte che dice, con un sorriso un po' beffardo: «Speriamo che non scriveranno Conte».

festa al quirinale 2024 bianca berlinguer e luca telese

2 - LA CORTE DI GIORGIA SFILA AL QUIRINALE

Estratto dell’articolo di Stefano Cappellini per “la Repubblica”

l Quirinale pienone di Fratelli d'Italia al tradizionale brindisi per la festa della Repubblica, una delle poche ricorrenze storiche nazionali che non crea imbarazzi […] La curiosità, semmai, è un'altra: la coincidenza tra la celebrazione del 2 giugno e il comizio elettorale di Giorgia Meloni a Piazza del popolo.

Ha reso necessario un cambio d'abito per la presidente del Consiglio e per tutta la sua nomenclatura, passata in fretta dalle urla della piazza agli eleganti brindisi nei Giardini del Colle. Prima il manganello, solo dialettico, ci mancherebbe, poi il doppiopetto.

Meloni arriva quando i Giardini sono già traboccanti di ospiti, ascolta l'inno di Mameli insieme a Sergio Mattarella e dopo finisce subito assediata […]

festa al quirinale 2024 giorgia meloni ignazio la russa sergio mattarella

Non meno di lei la sorella Arianna, riveritissima, che arriva al Colle separata dal marito ministro Francesco Lollobrigida, salvo unirsi a lui all'inizio del tappeto azzurro che dall'ingresso del Quirinale conduce ai Giardini. […] Nel giorno in cui ha diffuso una smentita sulla sua amicizia con il conduttore Stefano De Martino, sempre più lanciato in Rai, al Quirinale le si presenta l'occasione di smentire dal vivo un altro patronage a lei attribuito.

festa al quirinale 2024 ospiti ai tavoli

Le si avvicina Giuseppina Di Foggia, nominata amministratore delegato di Terna dall'attuale governo, Arianna le stringe la mano e si gira verso i giornalisti: «Dicono che siamo amiche, ma è la seconda volta che ci vediamo». Per fortuna il protagonista è sempre lui: Sergio Mattarella […] saluta personalmente un numero altissimo di invitati. Quasi tutti gli dicono una parola: «Grazie». Qualcuno, forse pensando al premierato, lo invita a tenere duro. Sorcino per Mattarella è Renato Zero, uno dei molti artisti e intellettuali presenti: «Lei è una gran persona, un grazie grandissimo per come ci rappresenta. Le voglio bene».

festa al quirinale 2024 matteo renzi e agnese landini

Con Marco Tardelli, ai Giardini insieme alla compagna Myrta Merlino, si verifica uno dei pochi casi in cui è il capo dello Stato ad avvicinarsi e parlare: «L'altra sera ho visto uno spezzone di quel momento magico», dice a Tardelli citando il leggendario urlo dopo il gol in finale alla Germania ai Mondiali di Spagna‘82. Il ballerino Roberto Bolle ricorda al presidente un recente incontro a New York, il cantante e youtuber Fabio Rovazzi un evento per la Costituzione.

festa al quirinale 2024 fabio rovazzi

Mattarella passa dal fisico Giorgio Parisi a Lino Banfi, che poi si va a sedere a un tavolino con Antonio Angelucci, deputato della Lega e super editore della stampa vicina al governo. Mattarella resta toccato dalle parole dell'ambasciatore ucraino Yaroslav Melnyk: «Grazie per il suo sostegno e la forte dichiarazione che ha fatto». Meloni conferma che al G7 sarà presente il presidente ucraino Zelensky.

Non sappiamo se l'argomento è stato trattato anche nel fitto e cordiale colloquio tra l'atlantista Antonio Tajani e il meno atlantista Paolo Scaroni, ex presidente Eni.

festa al quirinale 2024 terrazza

Mattarella si sposta sulla terrazza con vista spettacolare sulla città per un altro momento abituale, il brindisi riservato alle alte cariche dello Stato. In terrazza incontra pure Claudio Baglioni, che intonerà l'inno alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana è per l'occasione anche il leghista più alto in grado, visto che Matteo Salvini non si è presentato.

festa al quirinale 2024 giorgia meloni circondata da fan

Per essere un evento a pochi minuti di distanza dal comizio finale di Meloni prima delle Europee del 9 giugno non si può dire che l'umore dei Fratelli sia altissimo. Meloni non mette asticelle: «Alle Europee vorrei confermare il dato delle politiche. Una percentuale? Non lo dico neanche sotto tortura, sono scaramantica». […]

festa al quirinale 2024 giorgia meloni sorseggia

Per fortuna c'è chi rincuora la presidente, come il presidente di Coldiretti Ettore Prandini, […] («Lasciati che dire che il tuo discorso al congresso di Bari è stato di una lucidità...»). Prandini la complimenta per il comizio di Roma: «Sei stata splendida». Si avvicina un dirigente Rai che chiede alla presidente del Consiglio la cortesia di scattare un selfie con suo figlio. Il ragazzo è molto alto. «Che figura mi fai fare», scherza Meloni con lui.

festa al quirinale 2024 renato zero

Missione compiuta. Poco lontano, a un tavolo circolare più appartato, è radunata una succursale di viale Mazzini. C'è l'ad Roberto Sergio, c'è il dg e futuro ad Giampaolo Rossi, c'è il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Meloni regala la battuta migliore a Francesco Rutelli, che le chiede se si diverte: «Mi diverto? No. Però non mi annoio». Ci si accontenta. Il sottosegretario Andrea Delmastro, forse ormai guardingo quando si festeggia qualcosa, è meno pimpante del solito. Più allegro di lui è il collega e convivente romano Giovanni Donzelli, che non raccoglie la provocazione del cronista - «state prendendo le misure al Qurinale?» - ma scruta l'ampiezza e l'armonia dei Giardini e dice: «Qui si potrebbe fare una grande festa di Atreju». Ma subito precisa ridendo: «Era una battuta eh, non la scriva».

festa al quirinale 2024 ospiti con turbante

[…] Assente Elly Schlein, che l'anno scorso si era presentata ai Giardini fresca di elezione alla segretria del Pd, impegnata in campagna elettorale. Giuseppe Conte, a fianco la compagna Olivia Palladino, intrattiene un po' di ospiti magnificando la qualità delle trattorie tradizionali rispetto ai ristoranti stellati […] Carlo Calenda assicura a tutti che raggiungerà il quorum del 4 per cento. Deluso per ragioni non politiche è Matteo Renzi. Racconta: «Avevo preparato tutto per la finale della Fiorentina ad Atene. Pochi giorni prima mia moglie mi fa: guarda che il 29 maggio è il venticinquesimo anniversario di matrimonio di tua sorella. E io: c'è la finale, e poi che t'importa? La sorella è mia. Niente, ho dovuto disdire il volo e addio finale».

festa al quirinale 2024 roberto bolle

C'è anche Massimo D'Alema. L'ex ministro degli Esteri chiede al presidente della Repubblica: «Ti posso rompere le scatole una mezz'ora?». Mattarella non si nega: «Con piacere, per te sempre volentieri». La delegazione degli altri ritirati dalla politica è guidata dall'ex pluriministro ed ex delfino senza quid del Cavaliere, Angelino Alfano, e da Luigi Di Maio. L'ex capo del Movimento M5S è accompagnato dalla compagna Alessia D'Alessandro, incinta […]

festa al quirinale 2024 matteo renzi festa al quirinale 2024 festa al quirinale 2024 carlo tarallo e renato zero festa al quirinale 2024 francesco rutelli e barbara palombelli festa al quirinale 2024 aldo cazzullo festa al quirinale 2024 maurizio gasparri festa al quirinale 2024 bruno vespa festa al quirinale 2024 festa al quirinale 2024 marta cartabia festa al quirinale 2024 giorgia meloni circondata da fan festa al quirinale 2024 mario sechi festa al quirinale 2024 antonio tajani festa al quirinale 2024 giorgia meloni festa al quirinale 2024 luca telese festa al quirinale 2024 salvo nastasi virman cusenza festa al quirinale 2024 ospiti festa al quirinale 2024 ospiti festa al quirinale 2024 bruno vespa tra la folla festa al quirinale 2024 ospiti ai tavoli festa al quirinale 2024 festa al quirinale 2024 ospiti ai tavoli