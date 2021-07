CAFONALINO - RIPARTONO LE COLAZIONI ROMANE A VILLA FURIBONDA CON MARISELA FEDERICI PADRONA DI CASA: “MAI METTERE GLI OSPITI A PROPRIO AGIO, ESCONO TUTTE LE LORO MALEDUCAZIONI” - POESIA, SENSUALITÀ MA ANCHE GRANDI MAGNATE E CHAMPAGNE: PRESENTI, TRA GLI ALTRI, IL CREATIVO CLETO MUNARI, PUPI D'ANGERI, PINO CORRIAS E MICOL VERRIER, MARZIA RONCACCI, FULVIO ABATE, GIAMPIERO MUGHINI, SERENA BORTONE E... - FOTO

Si varca la porta d’ingresso, uno degli ingressi della Villa quello riservato agli ospiti delle Colazioni e già al momento della firma del libro degli ospiti c’è l’emozione di un'incognita. Chi ci sarà? Non si sa prima chi ci sarà lì con noi. Mistero e potere di seduzione della padrona di casa per cui la sorpresa e lo stupore non sono solo due condizioni imprescindibili per la buona riuscita di un rendez-vous mondano, ma sono veri e propri prerequisiti per trasportare gli ospiti nel suo mondo.

Un mondo fatto di poesia, spiritualità, bellezza ma anche tanto buon cibo e champagne. Anche se il cibo non è la cosa centrale di una Colazione alla Furibonda, è piuttosto un supporto per lo spettacolo di cui noi stessi, gli ospiti, siamo protagonisti e spettatori al tempo stesso. Il cibo è un escamotage per creare momenti di convivialità così dolci che trasformano ogni invitato in un devoto perenne.

Marisela Federici, la Contessa par excellence, ci accoglie col suo stile inconfondibile. Capelli raccolti con un’acconciatura d’altri tempi, abiti su misura, tacco vertiginoso con suola laccata di rosso. Nobiltà dello stile, noblesse oblige, ma anche un tocco sofisticato di sensualità che aumenta il suo carisma su tutti noi. “Mai mettere gli ospiti a proprio agio, escono tutte le loro maleducazioni”, ci dice ridendo ironica.

Lei è un’icona dei nostri tempi che tendono a livellare tutto e tutti. Ma non lei! Marisela “lotta” ancora per la bellezza, per renderci tutti più belli e farci esprimere la versione migliore di noi stessi. Perché in fondo, come dice lei, “non importa dove si nasce, ciò che importa è dove si lotta” e spesso la lotta che viviamo è quella con noi stessi.

Marisela crede nella perfettibilità degli essei umani, nel coltivare lo spirito e il corpo con disciplina e amore di sé. Sono lezioni implicite che si imparano subito standole vicini e che trasformano noi ospiti in degli hidalgos contemporanei alla corte della Furibonda.

Improvvisamente mi ritrovo a parlare con degli aristocratici romani, con un Monsignore e con un diplomatico dandy che viene dal sud america. E poi con politici, imprenditori e note presentatrici tv. Conosco anche Cleto Munari, celebre creativo che ha fatto la storia del design Made in Italy del secondo ‘900. Non so se mi trovo nel 2021 o in una sorta di remake cinematografico ispirato ad un romanzo di Guy de Maupassant.

Ecco, questo è un altro elemento del fascino di una Colazione da Marisela. La Furibonda è un luogo antico eppure modernissimo, lei stessa ha un carisma da grande dama del passato, non allineata con il momento storico, eppure è al tempo stesso modernissima e molto consapevole del mondo e delle sue dinamiche. Uno strano equilibrio che la caratterizza e che mi trasmette. Spirito antico e tuttavia pienamente contemporaneo. Ne resto affascinato e irretito, capisco fin da subito che da lei imparerò molto su come si sta al mondo.

Ecco anche i devoti di Marisela, le persone che l’assistono tutti i giorni per mandare avanti una Villa come la Furibonda. Minuti, gentilissimi e con la divisa con su scritto “La Furibonda” le persone di servizio di Marisela finiscono di raccogliere i soprabiti e intanto la casa si riempie e vedo arrivare: Pupi D'Angeri, Pino Corrias e Micol Verrier, Marzia Roncacci, l'ex assessore alla cultura di Roma Umberto Croppi con l'attuale assessora, Lorenza Fruci. E poi Fulvio Abate, Giampiero Mughini e Serena Bortone. E ancora Claudio Strinati e Annarosa Mattei, Giulia Mazzoni e Luigi Ficacci e via con lo champagne e i canti al pianoforte.

