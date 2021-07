CAFONALINO - TUTTI IN BRODO DI GIUGGIOLE PER MARIO DRAGHI: ALLA CASA DEL CINEMA DI ROMA PRESENTATO IL LIBRO DI ROBERTO NAPOLETANO “IL RITORNO DEL CAVALIERE BIANCO” SULLA STORIA DEL PREMIER ITALIANO CHE HA SOPPIANTATO CONTE - PRESENTI LA GRILLINA CARLA RUOCCO, RENATO BRUNETTA, ADOLFO URSO E PATRIZIO BIANCHI "MODERATI" DA PIETRANGELO BUTTAFUOCO... - FOTO

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Da www.formiche.net

roberto napoletano renato brunetta adolfo urso foto di bacco

Presentazione alla Casa di Cinema di Roma del libro di Roberto Napoletano “Mario Draghi. Il ritorno del cavaliere bianco”, edito da La Nave di Teseo, con Carla Ruocco, Renato Brunetta, Adolfo Urso e Patrizio Bianchi introdotti da Pietrangelo Buttafuoco.

“Grazie alla straordinaria congiuntura astrale del momento Merkel in Europa e del momento Draghi in Italia, con questo Governo di unità nazionale praticamente nulla è impossibile”, ha detto il ministro Brunetta affermando altresì che sarebbe follia far cadere ora questo esecutivo.

roberto napoletano pietrangelo buttafuoco foto di bacco

“È possibile fare tutto o quasi. La sostanziale tranquillità, rispetto al Governo, del Paese, degli osservatori, delle forze politiche, è sotto gli occhi di tutti. Nessuno sano di mente può pensare di metterlo in crisi: avremmo la bancarotta il giorno dopo. Saremmo a livello spazzatura e dovremmo andare a caccia di risorse sui mercati pagando rendimenti che sarebbero multipli di 10, 20, 30 volte i rendimenti che paghiamo oggi”, ha continuato il ministro.

carla ruocco foto di bacco (3)

“A questo Governo potenzialmente nulla è precluso. Stanno succedendo cose strane, bellissime: abbiamo approvato il Pnrr e le prime riforme nei tempi previsti, abbiamo preso 10 ‘A’ e una ‘B’ nel giudizio della Commissione Ue sul Piano e gli investitori stranieri stanno pensando di investire qui perché l’Italia sembra un Paese diverso da prima. Non era mai successo, a parte gli anni del boom. Anche oggi siamo in boom economico. Avendo perso quasi il 10% del Pil nel 2020, viaggiamo ora a tassi del +5, +6% quest’anno e speriamo anche l’anno prossimo, grazie al trascinamento”, ha concluso Brunetta.

2 - Mario Draghi. Il ritorno del cavaliere bianco. Il nuovo libro di Roberto Napoletano

Da www.agenziastampaitalia.it

libro presentato

Chi è Mario Draghi? Perché il Cavaliere bianco, che ha salvato l'euro e l'Italia dal suo Cigno nero del 2011, viene chiamato esattamente dieci anni dopo dal capo dello stato, Sergio Mattarella, a disincagliare il Titanic Italia? Perché viene indicato come il primo attore politico della nuova Europa e ha la stima dei grandi leader internazionali? Che cosa può significare tutto questo per un paese che da vent'anni ha crescita zero? Avrà Draghi la forza persuasiva per cambiare il modello ma lato della politica italiana e il dibattito pubblico che lo ha generato? Per animare la ripartenza economica e sociale dopo la pandemia?

adolfo urso roberto napoletano carla ruocco flavio cattaneo foto di bacco

Roberto Napoletano, che ha raccolto con Alessandro Merli l'unica intervista rilasciata a un giornale italiano da Draghi in otto anni di presidenza della BCE, ci restituisce la figura di un premier che vuole essere trattato alla pari, che ascolta tutti, ma che sa prendere le decisioni importanti al momento giusto.

adolfo urso foto di bacco (2)

Napoletano racconta, e spesso anticipa, come si muoverà il Cavaliere bianco, chi lo aiuterà, che cosa lo collega a Ciampi e che cosa a De Gasperi, quanto gli gioveranno le sue capacità di ammaliatore e uno spirito di servizio integerrimo. E come, si spera, riuscirà a fare dell'Italia un paese normale, che tornerà ad avere il peso di fondatore in Europa e contribuirà a scrivere le regole del nuovo multilateralismo post-pandemia.

luigi e raffaella chiariello foto di bacco

"Mario Draghi ha una qualità che viene prima di tutte. Guarda al sodo. Che vuol dire la sostanza delle cose sfrondata dai dettagli. Non usa mai frasi ampollose o termini che non si capiscono. Se lo senti, sai cosa pensa. Gli italiani stanno cominciando a conoscerlo."

luigi abete foto di bacco manuela perrone foto di bacco intervento di adolfo urso foto di bacco (2) gianfranco rotondi foto di bacco (2) intervento di adolfo urso foto di bacco (1) flavio cattaneo foto di bacco flavio cattaneo misura la temperatura foto di bacco maria sorrento adolfo urso foto di bacco carlo fusi foto di bacco fatma zohra benbali guglielmo giovannelli marconi foto di bacco gianfranco rotondi foto di bacco (1) guglielmo giovannelli marconi e giuseppe ferrajoli di filacciano foto di bacco flavio cattaneo foto di bacco (2) carla ruocco foto di bacco (2) brunetto tini foto di bacco camilla morabito pietrangelo buttafuoco foto di bacco (1) adolfo urso foto di bacco (3) camilla morabito pietrangelo buttafuoco foto di bacco (2) carla ruocco foto di bacco (1) alberto dell utri paola orefice foto di bacco (2) alberto dell utri foto di bacco (1) alberto dell utri paola orefice foto di bacco (1) adolfo urso foto di bacco (1) maria sorrento michele gianattasio foto di bacco paola camarco pietrangelo buttafuoco foto di bacco maurizio beretta foto di bacco (2) patrizio bianchi foto di bacco (3) patrizio bianchi foto di bacco (5) patrizio bianchi foto di bacco (4) paola orefice alberto dell utri foto di bacco (2) maurizio beretta foto di bacco (1) patrizio bianchi foto di bacco (2) paola orefice alberto dell utri foto di bacco (1) patrizio bianchi foto di bacco (1) patrizio bianchi foto di bacco (6) patrizio bianchi pietrangelo buttafuoco foto di bacco (3) roberto napoletano foto di bacco roberto napoletano foto di bacco (3) sergio marchi foto di bacco patrizio bianchi pietrangelo buttafuoco carla ruocco roberto napoletano renato brunetta adolfo urso foto di bacco renato brunetta foto di bacco (4) renato brunetta foto di bacco (6) renato brunetta foto di bacco (5) renato brunetta foto di bacco (10) renato brunetta foto di bacco (7) pietrangelo buttafuoco carla ruocco roberto napoletano renato brunetta adolfo urso foto di bacco pietrangelo buttafuoco saluta carla ruocco e renato brunetta foto di bacco pubblico pellegrino capaldo camilla morabito foto di bacco pellegrino capaldo foto di bacco (2) pellegrino capaldo foto di bacco pietrangelo buttafuoco adolfo urso foto di bacco (1) renato brunetta adolfo urso foto di bacco (2) renato brunetta adolfo urso foto di bacco (3) pietrangelo buttafuoco adolfo urso foto di bacco (2) pietrangelo buttafuoco foto di bacco pietrangelo buttafuoco renato brunetta adolfo urso foto di bacco renato brunetta adolfo urso foto di bacco renato brunetta foto di bacco (1) renato brunetta foto di bacco (2) renato brunetta foto di bacco (3) renato brunetta foto di bacco (8) renato brunetta foto di bacco (9) patrizio bianchi pietrangelo buttafuoco foto di bacco (1) renato brunetta foto di bacco (11) renato brunetta saluta carla ruocco foto di bacco (1) renato brunetta saluta carla ruocco foto di bacco (2) renato brunetta saluta gianfranco rotondi foto di bacco roberto napoletano foto di bacco (1) roberto napoletano foto di bacco (2) patrizio bianchi pietrangelo buttafuoco carla ruocco foto di bacco patrizio bianchi pietrangelo buttafuoco foto di bacco (2) alberto dell utri foto di bacco (2)