28 giu 2022 17:33

COSA NON SI FA PER EVITARE LA GALERA: PRIMA ERANO TUTTI MATTI, ORA TOSSICI - FINITI I TEMPI IN CUI FIOCCAVANO LE PERIZIE PSICHIATRICHE PER FAR USCIRE I BOSS DAL CARCERE: ADESSO I "NARCOS" ARRESTATI, TRA CUI TANTI CRIMINALI LEGATI ALLA 'NDRANGHETA, HANNO CAMBIATO STRATEGIA E PRESENTANO UNA PRESUNTA TOSSICODIPENDENZA, ANCHE GRAZIE A MEDICI CONNIVENTI - IN QUESTO MODO FINISCONO IN COMUNITÀ, CONSIDERATA QUASI UN SOGGIORNO IN HOTEL...