GUCCI GUCCI SENTO ODOR DI ABORTUCCI – PER METTERE IN PASSERELLA IL SOLITO CARNEVALE DELLA COLLEZIONE GUCCI, LO STILISTA ALESSANDRO MICHELE AFFITTA LE SALE DEI MUSEI CAPITOLINI E LI RIEMPE DI SLOGAN FEMMINISTI E UTERI PER DIRE NO ALLA LEGGE CHE VIETA L’ABORTO IN ALABAMA (SIC!) - COMUNQUE L'ABORTO IN ALABAMA NON HA FATTO PERDERE LA VOGLIA DI DIVERTIRSI AI 400 INVITATI: ELTON JOHN, NAOMI CAMPBELL, RENATO ZERO, SALMA HAYEK, MAURIZIO CATTELAN. INGUCCIATI ANCHE MATTEO RENZI E LA RAGGI CON IL VESTITO PIÙ BRUTTO CHE LA GRIFFE POTESSE SFORNARE…(VIDEO)

Il 22 maggio 1978 è una data storica per il nostro Paese: è il giorno in cui l'aborto è diventato legale. Alessandro Michele ha voluto ricordarlo a tutti su un look della Cruise che ha sfilato a Roma, scrivendola in rosso su una maglia.

"My body, my choice". Un celebre slogan anni 70 decora invece il retro di una giacca viola: si tratta di un messaggio femminista con chiari riferimenti al clima politico che si vive in questi giorni negli Stati Uniti, dove l'Alabama ha promulgato una legge che vieta l'aborto.

Un messaggio simile, anche se meno esplicito e letterale, è costituito dal ricamo che riproduce gli organi genitali femminili con fili colorati e paillettes.

Nella sfilata ci sono alcuni riferimenti agli anni 70, "un momento in cui", ha spiegato Michele in un'intervista a WWD, "le donne hanno respinto tutti i vincoli imposti nei secoli precedenti e sono diventate libere. Ecco perché sto rendendo omaggio alla legge italiana sull'aborto, la numero 194. È incredibile che nel mondo ci siano ancora persone che credono di poter controllare il corpo di una donna".

La sfilata sostiene la campagna Chime for Change di Gucci, che promuove l'uguaglianza di genere e i diritti delle donne in tutto il mondo. Dalla sua creazione nel 2013, ha raccolto 15 milioni di dollari per sostenere progetti in 89 paesi, aiutando 570.000 ragazze e donne a livello globale.

Costanza Ignazzi per “il Messaggero"

…Prima della sfilata, il parterre di ospiti italiani e internazionali si è ritrovato nella spettacolare cornice del Tabularium, che con la sua facciata ad archi domina tutto il Foro romano, per un cocktail blindatissimo: 400 invitati, tra cui appaiono, per la gioia della folla accalcata in piazza del Campidoglio, nomi del calibro di Elton John, Naomi Campbell, Salma Hayek, ma anche Renato Zero, occhiali neri e giacca blu, Alessandro Borghi, Carolina Crescentini e il fidanzato Motta, Ghali e Maurizio Cattelan, e pure Matteo Renzi.

Foto di rito davanti alla statua di Nettuno, dove la sindaca Virginia Raggi, in abito bianco e nero, si intrattiene a lungo a parlare con la Venere Nera giunta a Roma per l' evento della stagione. Colorati e anticonformisti spuntano anche i volti cari ad Alessandro Michele, come Exo Kai e Dani Miller, star dell' ultima collezione beauty.

Arriva in incognito anche Harry Styles, ex cantante degli One Direction che è anche testimonial della nuova campagna Gucci tailoring. Poi, tutti al party dalla location top secret. Per Gucci, la notte (romana) è ancora giovane.

