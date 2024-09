“SONO INCAZZATELLO, NON MI È PIACIUTO QUELLO CHE HANNO FATTO A DE ROSSI”. L’ATTORE ROMANISTA STEFANO FRESI AL PREMIO COLALUCCI, ORGANIZZATO DA GUIDO D’UBALDO, HA AMMESSO DI AVER SMESSO DI SEGUIRE LE PARTITE DELLA “MAGICA” PER LA RABBIA: “LE ULTIME DUE NON LE HO VISTE. LE FERITE SI LECCANO FINCHÈ NON GUARISCONO. PIANO PIANO, COL TEMPO” – MASSIMO GIANNINI: “E’ STATO UN ERRORE LIQUIDARE MOURINHO COSÌ VELOCEMENTE” - APPLAUSI PER GLI ATLETI AZZURRI PROTAGONISTI A PARIGI ANDY DIAZ HERNANDEZ E RIGIVAN GANESHAMOORTHY – E POI ROSELLA SENSI E L’EX ALLENATORE DI ROMA E NAPOLI RUDI GARCIA ARRIVATO CON LA SUA FRANCESCA BRIENZA CHE L’HA RESO PADRE...

Gabriella Sassone per Dagospia

stefano fresi guido d'ubaldo

La magica Roma non si discute, si ama. Sempre e comunque. Come sa bene il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo che ormai da 10 anni ha messo in pista il premio Giuseppe Colalucci, da lui inizialmente ideato quasi per gioco con una ventina di amici, per omaggiare giornalisti, artisti, attori, sportivi e intellettuali di provata fede giallorossa.

Anche se il riconoscimento si sta via via allargando visto che stavolta una bella targa è andata anche nelle mani del direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani e al campione laziale dello scudetto del ’74 Gigi Martini, premiato da Franco Melli.

massimo giannini guido d'ubaldo

Certo è che l’ex squadra di Totti sta attraversando un momento particolare anche dopo l’allontanamento dell’allenatore Daniele De Rossi (per fortuna domenica ha vinto). Una mossa che ai tifosi non è andata giù. Il ghiaccio su tale affaire lo rompe il bravissimo attore dalla taglia extra large Stefano Fresi. “Sono arrabbiato per la questione di De Rossi quindi non sto seguendo granchè la Roma come sempre, ho altro da fare. Del resto le ferite si leccano finchè non guariscono. Piano piano, col tempo”.

Gli fa eco il giornalista di “Repubblica” Massimo Giannini: “La passione per la Roma resta al di là dei risultati anche se ci piacerebbe vincere ogni tanto. E’ stato un errore liquidare Mourinho così velocemente. Ma ormai può vincere solo un extraterrestre come dimostrano i fatti del passato”.

paolo assogna rudi garcia guido d'ubaldo simona rolandi (2)

Insomma, edizione al fulmicotone, sicuramente da ricordare, quella del riconoscimento intitolato e dedicato al celebre giornalista romano fondatore de “Il Tifone”, scomparso nel 1984, che dagli anni ‘50 agli ‘80 fu protagonista dell’informazione della Capitale. Prestigiosa la location dell’evento, il pariolino Circolo sportivo e culturale “Antico Tiro a Volo”, partner del premio presentato da Guido D’Ubaldo con due volti tv dello sport Simona Rolandi e Paolo Assogna.

Tra telecamere e flash potevano non essere insigniti del riconoscimento l’ex presidente della Roma Rosella Sensi (oggi Sindaco di Visso) e l’ex allenatore Rudi Garcia (arrivato con la sua Francesca Brienza che l’ha reso padre)? Certo che no!

gianni togni (3)

“Questo è un grande regalo per me che moltiplica le emozioni e mi fa tornare indietro negli anni visto che mio padre era grande amico di Colalucci”, ha detto Rosella. Oltre ai già citati Fresi, Fabiani, Martini e Giannini, ecco una targa anche per il direttore di “AdnKronos” Davide Desario premiato dal direttore de “Il Mattino” Roberto Napoletano, la cronista di “Repubblica” e scrittrice Federica Angeli (“La mia fede atavica giallorossa ha poco a che fare con quello di cui scrivo per questo mi fa piacere ancora di più”, ha chiarito Federica).

luigi martini

E ancora, premi per le firme Bruno Bartolozzi e Gianni Perrelli; grandi applausi per gli atleti azzurri protagonisti a Parigi Andy Diaz Hernandez (scortato dall’allenatore Fabrizio Donato e da Aldo de Donno, Comandante del nucleo atleti delle Fiamme Gialle) e Rigivan Ganeshamoorthy, entrambi con le medaglie al collo. E ancora c’è un riconoscimento per gli ex calciatori Antonio Di Carlo, Abel Balbo e per la direttrice dell’Inpgi Mimma Iorio. Tutti visibilmente emozionati ed orgogliosi.

Per i 133 ospiti, cocktail di benvenuto e dinner placè in giardino a base di pesce innaffiato da vini delle tenute Olivieri e Montauto; bottiglie di olio Coricelli di Spoleto omaggiate a tutti all’uscita. Imitazioni esilaranti dell’altro premiato Andrea Perroni, neo conduttore di “Binario 2” su Rai2, e come colonna sonora le canzoni di Gianni Togni, seduto al tavolo e omaggiatissimo da Roberto Pruzzo che ama le sue hit.

paolo assogna simona rolandi andrea perroni guido d'ubaldo

Tra le ex glorie della Roma presenti anche Ubaldo Righetti, Giuseppe Giannini, Odoacre Chierico, Alberto Faccini, tutti presi da aneddoti e ricordi. Assenti giustificati per impedimenti dell’ultim’ora premiati illustri come il Ministro per lo Sport Andrea Abodi, Amedeo Minghi, Roberto D’Agostino “Dago” e il Cardinal Zuppi. Tra gli ospiti, ecco il Cardinal Fortunato Frezza, già cappellano della Roma, Ettore Viola, Fabrizio Roncone e Gianni Cerqueti.

