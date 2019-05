26 mag 2019 19:39

‘’PRIMA COMUNICAZIONE’’? NOTIZIE A PARTE, È PRIMA IN TUTTO, ANCHE NEL ROSICARE – DAGO VIENE PREMIATO COME ‘BEST PERSONAL MEDIA’ DALL’OSSERVATORIO BRAND REPORTER LAB DI CARLO FORNARO E PARTE L’EMBOLO: “COSA C’ENTRA IL PUR BRAVISSIMO IMPRENDITORE DEL WEB ROBERTO D’AGOSTINO IN QUESTO TIPO DI PREMI E’ DIFFICILE DA CAPIRE. MA IN MEZZO A TANTA PROFESSIONALITÀ AZIENDALE UN PO’ DI FEROCE GOSSIP E TETTE E CULI, FANNO SICURAMENTE ALLEGRIA”