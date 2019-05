LE ''GOCCINE'' 2, LA VENDETTA - A ''STORIE ITALIANE'' MONICA SETTA GELA LA BRUZZONE: ''IO NON FACCIO LA CRIMINOLOGA A 'BALLANDO', FACCIO LA GIORNALISTA IN POSTI SERI''. MA LA FEROCE ROBERTA NON SI FA INTIMIDIRE: ''CAMBIA GOCCINE, NON È POSSIBILE…MI STA OFFENDENDO IN MANIERA DELIRANTE DA DIECI MINUTI''. ALLA FINE LA DANIELE STACCA I MICROFONI DELLE DUE LITIGANTI

Dalla cronaca nera si arriva a parlare di Ballando con le Stelle, a suon di offese e accuse reciproche. Nella puntata odierna di Storie Italiane, la giornalista Monica Setta e la criminologa Roberta Bruzzone hanno litigato, finendo per indispettire la conduttrice Eleonora Daniele.

Durante un dibattito su Deborah Sciaquatori, la ragazza tornata in libertà dopo avere ucciso il padre (il reato è stato configurato come eccesso colposo di legittima difesa), le due ospiti hanno espresso i loro pareri, diametralmente opposti, sulla questione: da un lato la Bruzzone ha sostenuto con forza che la giovane avesse fatto bene a difendersi dall’ennesima aggressione del genitore, dall’altro la Setta si è dissociata dal pensiero della sua interlocutrice, asserendo che il giustificazionismo di un delitto poteva dare vita ad un modello comportamentale “sbagliato” da seguire.

La criminologa, di fronte alle continue frasi pronunciate a bassa voce dalla giornalista, ha sbottato:

“Ma che stai dicendo Monica? Ma cosa sei fuori di testa? Ma di che cosa stai parlando?“.

All’ennesima opposizione di Monica (“Io non sono fuori di testa. Io sono una persona civile. Non sono per la pena di morte”), Roberta ha perso la calma:

“Ma chi l’ha detto che sono per la pena di morte? Oh ragazzi, ma neanche noi! Parliamo la stessa lingua o c’è qualche problema di comprendonio, qui?“.

Tra un servizio e l’altro, in cui la conduttrice ha invitato più volte le sue ospiti a non parlarsi sopra, si è verificato il secondo match dello scontro. A riaccendere la miccia, stavolta, è stata la Setta, che ha chiesto alla Bruzzone quale fosse il suo mestiere ottenendo una risposta al vetriolo:

“Pensa anche te a fare il tuo mestiere, che ancora non mi è chiaro!”.

Monica non ha esitato a risponderle a tono:

“Io non faccio la criminologa a Ballando. Faccio la giornalista in posti seri“.

Con un tono di voce piuttosto alto, e visibilmente imbestialita dalla critica ricevuta, Roberta ha ribadito la sua professionalità:

“A Ballando faccio altro. La criminologa la faccio nelle sedi di giustizia, anziché parlare di gossip e altre cavolate che forse sono più oggetto della tua competenza“.

La discussione è proseguita inoltre quando la Bruzzone ha ricordato alla Setta che, qualche puntata prima, le aveva svelato il suo dispiacere per non aver potuto prendere parte a Ballando in qualità di social manager. Stizzita dal negare della donna e dall’accusa che ci fosse un conflitto di interessi continuo – collegato alle partecipazioni televisive – con i casi che segue, la criminologa ha esclamato:

“O hai problemi di memoria a breve termine, e nel caso ti suggerisco di farti vedere da uno bravo, oppure finiscila di dire stupidaggini (…) Io ho conflitti di interessi? Cambia goccine, non è possibile (…) Mi sta offendendo in maniera delirante da dieci minuti (in risposta alla Daniele che la invitava a calmarsi, ndDM). Gli ho solo suggerito di cambiare goccine”.

Mentre era in onda un servizio, secondo il racconto della Bruzzone, Monica avrebbe ribadito che una persona seria non partecipa al programma di Milly Carlucci. Il marasma, in questo caso, è stato però fermato da Eleonora Daniele che, arrabbiata per la discussione, ha chiesto con successo alla regia di spegnere i microfoni delle litiganti.