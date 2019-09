''SIAMO STATI INCAPACI, PER FORTUNA È CAMBIATO IL DIRETTORE''. DE BENEDETTI DALLA GRUBER RISERVA PAROLE DI FIELE PER MARIO CALABRESI, SENZA NEANCHE NOMINARLO. ''VERDELLI HA RESTITUITO UN'ANIMA AL GIORNALE'' - IL POVERO MARIOPIO, UNA CARRIERA QUASI TUTTA DENTRO ''REPUBBLICA'', REPLICA SU TWITTER: ''GLI AUGURO UN PO' DI SERENITÀ PERCHÉ…'' - IL VIDEO INTEGRALE DELLA PUNTATA E TUTTI I TWEET SU CDB: ''BOCCIA IL NUOVO GOVERNO? ALLORA DURERÀ TANTISSIMO!

Carlo De Benedetti a ''Otto e Mezzo'' dalla Gruber parla di ''Repubblica'': ''Per fortuna, per fortuna è cambiato il direttore. Verdelli ha restituito un'anima al giornale, e il giornale è tornato a essere un luogo in cui si discutono le cose. Le cose, le cose avvengono su ''Repubblica'', che quello che è la storia di ''Repubblica'', e che avevamo perso per nostra incapacità''.

Gruber: ''Quindi anche sua incapacità?''.

CDB: ''Noi scegliamo un direttore e deleghiamo al direttore, quindi la mia incapacità è stata nel nominarlo quel direttore''.

Gruber :''La linea del giornale molto scettica di fronte al governo Conte-bis gliel'ha data lei?''.

CDB: ''No, assolutamente, loro sanno esattamente quali sono le mie idee, come lo sa lei e i telespettatori. Per fortuna con molte persone che lavorano a ''Repubblica'' abbiamo idee affini, per questo ci troviamo bene''

Mario Calabresi, che non è stato neanche menzionato per nome durante il programma, risponde via Twitter:

Auguro a Carlo #DeBenedetti un po’ di serenità, ogni volta che va in televisione polemizza con la mia @repubblica , io considero quella storia bella ma chiusa. Amo guardare avanti. #lamattinadopo