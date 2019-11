LO ''ZECCHINO'' SU RAI1 (18,3%) - FAZIO ARDENTE PER FANNY ARDANT (7-7,8%) CONTRO FORMULA1 (11,9%) E MILAN-LAZIO (6,2%), E IN PRESERALE È INCHIODATO AL 3,8% - LE ''IENE'' SPOSTATE ALLA DOMENICA RESTANO FORTI (12,5%), CANALE5 AFFONDA (7,3%) - GILETTI (6%) - LA DOMENICA VENTURA (3,4%) - ANNUNZIATA (6,6%) - VENIER (16,4-16,9%), D'URSO (14,8%) SOPRA FIALDINI (13,1%) - PARDO A TARDA NOTTE (8%) SUPERATO DALLA ''DS'' (8,7%)

fabio fazio fanny ardant

Da www.tvzoom.it - A destabilizzare il quadro è stata in realtà la larga offerta di Milano Santa Giulia nel suo complesso, quella free e quella pay: la Formula 1, che proponeva il Gp degli Usa live sia su Sky che su Tv8 dalle 20.00 fino alle 22.00 circa. E poi il posticipo di Serie A su Sky fino alle 22.40 circa. La gara del Texas, vinta da Valterri Bottas davanti a Lewis Hamilton e Max Verstappen, pessima per le due Ferrari, ha complessivamente conquistato 3,1 milioni e il 12%: 975mila spettatori e il 3,74% su Sky e ben 2,127 milioni di spettatori e l’8,2% su Tv8. Solo su Sky, invece, in parziale sovrapposizione con la Formula 1, Milan-Lazio, vinta dai biancocelesti per due a uno, ha ottenuto 1,579 milioni e il 6,2% di share al netto dell’intervallo.

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Su Rai1 I Ragazzi dello Zecchino d’Oro ha conquistato 4.228.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 L Ragazza nella Nebbia ha raccolto davanti al video 1.624.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 1.795.000 spettatori (7%) mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo sigla il 7.8% con 1.456.000 spettatori. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.228.000 spettatori con il 12.5% di share. Su Rai3 Molly’s Game ha raccolto davanti al video 1.081.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Il Segreto è stato visto da 1.344.000 spettatori con il 5.5% di share.

milan lazio

Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6% con 1.184.000 spettatori. Su Tv8 il GP degli Stati Uniti è la scelta di 2.127.000 spettatori con l’8.2%; lo stesso programma è stato seguito su Sky Sport F1 da 859.000 spettatori con il 3.3%. Sul Nove Pizza Hero 2 – La Sfida dei Forni segna l’1.6% con 397.000 spettatori. Su Rai Premium la replica di Tale e Quale Show – Il Torneo sigla l’1.1% con 245.000 spettatori. Su Sky Sport Seria A il match Milan-Lazio si porta al 2.1% con 547.000 spettatori. Su Sky Uno Mix and Match – Il Guardaroba delle Meraviglie ha fatto compagnia a 12.368 spettatori pari allo 0.05% di share.

Access Prime Time

Soliti Ignoti sfiora il 20%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.9% con 5.270.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 3.254.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.289.000 spettatori (5%). Su Rete 4 Stasera Italia fa compagnia a 1.090.000 spettatori nella prima parte (4.2%) e a 1.106.000 (4.2%) nella seconda. Su Rai3 Un Giorno in Pretura ha interessato 1.064.000 spettatori pari al 4% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria se convince 455.000 (1.7%).

milan lazio bastos

Preserale

Che Tempo che Farà al 3.8%

Su Rai1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.502.000 spettatori (17.3%) e L’Eredità 4.824.000 spettatori (21.2%) nella seconda. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la sfida segna 2.813.000 spettatori con il 14.1% di share e Caduta Libera 3.837.000 (18%). Su Rai2 Novantesimo Minuto è la scelta di 1.260.000 spettatori, pari al 6.6% di share, nella prima parte e di 1.229.000 (5.6%) nella seconda; Che Tempo che Farà piace a 936.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 Blob segna il 4.1% con 1.043.000 spettatori. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ha totalizzato 851.000 spettatori (4%) e CSI Miami 665.000 (2.8%). Su Rete4 Tempesta d’Amore convince 872.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Il Commissario Cordier ha appassionato 261.000 spettatori (share dell’1.3%). Su Sky Sport Serie A l’incontro Fiorentina-Parma piace a 473.000 spettatori con il 2.3% di share.

Daytime Mattina

le iene il servizio di nina palmieri sul prete pedofilo 3

La Moto3 al 3.9%

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha raccolto 383.000 spettatori con il 15.9% di share nella presentazione, 770.000 (18.7%) nella prima parte e 1.667.000 (21.9%) nella seconda; Paesi che vai segna il 18.3% con 1.586.000 spettatori. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.579.000 spettatori pari ad uno share del 15.7% e la Santa Messa è stata seguita da 1.712.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 1.017.000 telespettatori con il 15.8% di share mentre X-Style segna il 5.1% con 458.000 spettatori. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha tenuto compagnia a 473.000 spettatori (4.5%).

Su Italia1 The O.C. totalizza un ascolto di 186.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Rai 3 Domenica Geo convince 477.000 spettatori con il 5.9% di share e Provincia Capitale piace a 523.000 spettatori (5.7%). Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 738.000 spettatori (8.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 114.000 spettatori con il 3.5% di share nelle News e 238.000 spettatori (3.2%) nel Dibattito. Su TV8 la gara di Moto3 sigla il 3.9% con 407.000 spettatori.

Daytime Mezzogiorno

La Domenica Ventura 3.4%

BRONZI DI RIACE IENE

Su Rai1 l’Angelus è la scelta di 2.115.000 spettatori (16.8%) e Linea Verde ha intrattenuto 3.185.000 spettatori (19.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 943.000 spettatori (8.7%) e Melaverde ha interessato 2.227.000 spettatori con il 15.7% di share. Su Rai2 La Domenica Ventura conquista 486.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su Italia1 The O.C sigla il 3.1% con 289.000. spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.298.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Radici registra 537.000 spettatori con uno share del 3%. Su Rete4 Colombo ha fatto compagnia a 349.000 spettatori con il 2%. Su La7 Little Murders è stato scelto da 187.000 spettatori con l’1.4% di share. Su TV8 la gara di Moto2 sigla il 3.8% con 606.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

Kilimangiaro 7.2%-9.5%

veronica gentili e lucia annunziata foto di bacco

Su Rai1 Domenica In segna il 16.4% con 2.890.000 spettatori nella prima parte e il 16.9% con 2.817.000 spettatori nella seconda; Da Noi – A Ruota Libera è la scelta di 2.383.000 spettatori (13.1%). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.688.000 spettatori con il 14.6%. Beautiful ha attirato a sé 2.167.000 spettatori (12%), Una Vita 2.025.000 (12.1%) e Il Segreto 2.203.000 (13.1%); Domenica Live piace a 2.647.000 spettatori con il 14.8% di share (Ultima Sorpresa 2.247.000 – 11.7%). Su Rai2 Quelli che Aspettano… ha convinto 1.077.000 spettatori (6.2%) e Quelli che il Calcio… ne ha appassionati 1.220.000 (7.3%); A Tutta Rete sigla il 5.7% con 993.000 spettatori.

Su Italia1 Training day segna il 2.5% con 423.000 spettatori nel primo episodio e il 2.7% con 444.000 spettatori nel secondo; Rush Hour piace a 569.000 spettatori con il 3.4% di share nel primo episodio e a 577.000 (3.3%) nel secondo. Su Rai3 Mezz’ora in Più è stato la scelta di 1.114.000 spettatori pari al 6.6% di share, Kilimangiaro – Il Grande Viaggio è stato seguito da 1.199.000 spettatori (7.2%) e Kilimangiaro da 1.712.000 spettatori (9.5%). Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 493.000 spettatori con il 2.8%. Su La7 Lo Scapolo d’Oro ha appassionato 319.000 spettatori (share dell’1.9%). Su TV8 la gara di MotoGP sigla il 7.9% con 1.377.000 spettatori.

Seconda Serata

Tiki Taka 8%, La Domenica Sportiva 8.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 1.013.000 spettatori pari ad uno share del 9.6%. Su Canale 5 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco ha intrattenuto 500.000 spettatori con l’8% di share (Tiki Highlights 652.000 – 5.8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva è stata vista da 803.000 spettatori (8.7%) e L’Altra DS da 202.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 I Griffin – Late Night segna un netto di 497.000 ascoltatori con l’11.9% di share. Su Rai 3 Tg3 – Mondo è visto da 258.000 spettatori (2.5%). Su Rete 4 Ocean’s Thirteen è la scelta di 292.000 spettatori (2.8%).

Telegiornali

TG1

PIERLUIGI PARDO

Ore 13.30 4.431.000 (24.1%)

Ore 20.00 4.896.000 (19.6%)

TG2

Ore 13.25 1.825.000 (10.3%)

Ore 20.30 1.782.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.15 1.856.000 (10.6%)

Ore 19.00 2.113.000 (9.8%)

TG5

Ore 13.00 3.151.000 (17.7%)

Ore 20.00 4.168.000 (16.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.566.000 (10.2%)

Ore 18.30 1.375.000 (7.1%)

TG4

Ore 12.00 389.000 (3%)

Ore 18.55 838.000 (3.9%)

paola ferrari

TGLA7

Ore 13.30 509.000 (2.8%)

Ore 20.00 907.000 (3.6%)