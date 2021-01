Ivan Rota per Novella 2000-www.novella2000.it

Al GF Vip Maria Teresa Ruta ricorda di quando, durante una lontana edizione di Miss Italia, una collega le rubó il posto a tavola accanto a Alain Delon. Non vuole fare il nome, ma grazie all’ insistenza del conduttore Alfonso Signorini, candidamente esclama: “ È la mamma di Francesco (Oppini)” ovvero Alba Parietti la cui risposta non si é fatta attendere e ha pubblicato un video in cui intervista l’attore francese. Con la scritta “aripijate” indirizzata alla Ruta. Ques’ ultima ha aggiunto che Delon, dopo la famosa cena, la invitó per un dopocena e non invito Alba. Aspettiamo risposte.

Psicodramma nella notte al GF Vip: Rosalinda Cannavó, alias Adua Del Vesco, alias amica particolare di Dayane Mello, si dispera in sauna dopo aver incontrato il fidanzato Giuliano che le offriva le chiavi di casa le quali lei però rifiuta. Piange, dice di non ricordare, di non essere lucida. A consolarla l’ “intellettuale” Andrea Zelletta e l’immancabile Ruta.

Il simpaticissimo Guglielmo Scilla,conosciuto sul web come Willwoosh, ha deciso di esporsi e raccontare senza sconti la sua vita privata: dai fidanzati segreti al coming out. Lo youtuber ha contribuito a combattere l’omofobia e quando può, cerca di lanciare dei messaggi per sensibilizzare le persone per quanto riguarda la comunità LGBT. Il suo sogno é fare l’attore, ma dice:” Vero, mi manca la recitazione. Però fare coming out non ha aiutato molto la mia carriera attoriale. Comunque preferisco essere libwro e lontano dagli schermi che intrappolano in uno schermo e in una bugia.“

Come si sa, Andrea Roncato ha detto, ospite da Barbara D’Urso, che il suo matrimonio finì perché la moglie Stefania Orlando avrebbe avuto un altro uomo. La Orlando ha reagito con classe. Invece i social si sono scatenati contro Roncato. L’ attuale marito della Orlando é intervenuto con altrettanta gran classe chiedendo agli internauti di non insultare Roncato. Un esempio di tatto davvero unico.

Si sono lasciati andare ad abbracci intensi che subito ha mandato in tilt i telespettatori. A riportare le romantiche parole è blogtivvu.com. Giulia Salemi ha iniziato confessando a Pierpaolo Pretelli i suoi sentimenti: “Forse non ho mai trovato nessuno come te. Ero molto scettica all’inizio, ma poi ti ho conosciuto, tu sei vero.” Tutto questo al GF Vip. Speriamo sia tutto vero...

Da quando é entrato nella casa del GF Vip, i fidanzati e ex fidanzati di Tommaso Zorzi spuntano come funghi. Ora é la volta del palestrato è tatuato Kevin che é stato ospite a “Live non é la D’Urso”. Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti di punta di questo GF Vip.. Kevin, non molto tempo fa, ha raccontato di un flirt tra lui e Tommy, in un’intervista a Biccy.it. I due si sarebbero conosciuti pochi giorni prima dell’ingresso di Tommy nella casa del GF Vip. Incalzato da Barbara D’urso, il tatuato ha ammesso di aver “frequentato” Zorzi, ma ha anche detto che non si aspetta di rivederlo. In pratica, un amore durato l’ “éspace d’un matin” (per usare un eufemismo).

Nell’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier si è resa protagonista di un episodio tra il divertito e l’ imbarazzante. Tra gli ospiti della puntata il noto attore e amico della conduttrice Franco Nero che le ha detto di non averlo invitato al matrimonio. Tuttavia Zia Mara ha risposto gentilmente dicendo prima di averlo invitato e poi, dopo le insistenze dell’attore, ha detto che c’erano stati problemi con la spedizione degli inviti. Di tutt’altra genere la commovente intervista al cantante Michele Bravi, uno dei momenti televisivi più belli degli ultimi anni.

Omaggio a una diva. Su Amazon Prime Video BALLO BALLO di Nacho Álvarez, coproduzione italo-spagnola prodotta per l’Italia da Indigo Film con Rai Cinema. BALLO BALLO è una pirotecnica commedia musicale ambientata nella Spagna franchista degli anni ’70, una celebrazione in technicolor del coraggio di essere sè stessi e della libertà d’espressione, attraverso i più grandi successi di Raffaella Carrà.Per l’occasione Raffaella Carrà si è concessa un cameo finale nel film di Nacho, dopo essersi detta entusiasta del progetto.

Christina Ricci ha presentato richiesta per un ordine restrittivo contro il suo ex marito James Heerdegen, a sei mesi dall’annunciato divorzio.Un giudice ha accolto la richiesta dell’attrice, con Heerdegen che dovrà ora stare a 100 metri da Ricci, senza poter far visita al figlio Freddie di 6 anni e all’amato cane di famiglia.

Christina, 40 anni, sostiene di essere stata maltrattata fisicamente da Heerdegen. Un incubo peggiore di un film.

