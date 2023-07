27 lug 2023 09:29

'STI JOVANOTTI SE DEVONO DA' UNA CALMATA! DOPO L’INCIDENTE IN BICICLETTA E L’OPERAZIONE, IL CANTANTE STA MEGLIO MA RESTA A SANTO DOMINGO: “RISCHIO UNA TROMBOSI, NON POSSO TORNARE IN ITALIA” – LORENZO, CHE SI È FRATTURATO FEMORE, BACINO E CLAVICOLA NELLO SCONTRO CON UNO SPARTITRAFFICO DURANTE UN GIRO CON LA SUA BICI DA CORSA, APPARE IN UN VIDEO SULLA SEDIA A ROTELLE: “PER RIPRENDERE L’AEREO C’È BISOGNO DI UN PO’ DI TEMPO, PER RISTABILIRE LA CIRCOLAZIONE DEL SANGUE SENZA RISCHI. NON LO SO QUANTO CI VORRÀ” – VIDEO