DAL 5G AL PUNTO G – MENTRE MENG WANZHOU SI FA I DOMICILIARI DI LUSSO IN CANADA, L'ALTRA FIGLIA DEL FONDATORE DI HUAWEI SE NE FREGA DEL 5G E DEGLI AFFARI DI FAMIGLIA – SI CHIAMA ANNABEL YAO, È LAUREATA AD HARVARD, È UNA BALLERINA DI DANZA CLASSICA E ORA HA DECISO DI BUTTARSI ANIMA (E SOPRATTUTTO CORPO) NELLO SHOW BUSINESS – HA DEBUTTATO IN COPERTINA SU ''HARPER'S BAZAAR'', HA PRODOTTO UN DOCUMENTARIO SU SE STESSA E HA LANCIATO LA SUA PRIMA HIT, "BACKFIRE" - LA STAMPA L'HA CRITICATA: ''MEGLIO SE SI FA TROVARE UN POSTO DAL PADRE IN AZIENDA''

annabel yao harper's bazaar 2

2 – L'«EREDE» HUAWEI STUDIA DA INFLUENCER (E IRRITA I CINESI)

Guido Santevecchi per il "Corriere della Sera"

ren zhengfei

Si chiama Annabel Yao, cinese di Kunming, laureata in informatica a Harvard, ha studiato anche danza classica alla Royal Academy of Dance di Londra e a 23 anni ha deciso di tentare una carriera nel mondo dello spettacolo.

meng wanzhou

Non è proprio una ragazza venuta dal nulla Annabel, perché è figlia di Ren Zhengfei, il fondatore di Huawei, il miliardario delle telecomunicazioni che ha offerto la tecnologia 5G «Made in China» al mondo ed è entrato in rotta di collisione con gli Stati Uniti, che lo accusano di essere una quinta colonna del Partito comunista di Pechino.

annabel yao su weibo

La sorella maggiore, Meng Wanzhou, direttrice finanziaria del gruppo, è bloccata in Canada da più di due anni, costretta a battersi contro la richiesta di estradizione americana.

Problemi politici e familiari osservati a grande distanza da Annabel, che ha appena debuttato sulla copertina di «Harper' s Bazaar China» e ha prodotto e diffuso sul web un documentario di una ventina di minuti per rivelarsi al pubblico, raccontare il suo «viaggio artistico», autodefinirsi «una principessa fuori dagli schemi» che ha dovuto lavorare duro per «non rassegnarsi al fato». In un poster finto minimalista, l' aspirante stella posa vestita di nero, stivali con tacco a spillo poggiati su una corona ai suoi piedi.

annabel yao

Preparato così il terreno, la signorina ha lanciato il suo primo brano musicale pop (Backfire) e annunciato l' ingresso nello show business come fashion influencer , modella e cantante.

La critica sulla stampa cinese non è stata proprio entusiasta: ha giudicato passabile la coreografia del videoclip e discrete le doti di ballerina, consolidate in anni di esercizio, premiati due anni fa con la partecipazione al Bal des Débutantes di Parigi, evento iper-mondano riservato a ragazze di bell' aspetto, movimenti leggiadri e genitori illustri.

annabel yao harper's bazaar 1

Trascurabili sono sembrati invece il testo del brano musicale e le doti canore. Però, quello dell' ereditiera della fortuna Huawei è diventato un caso di costume. Il suo nuovo account su Weibo, il principale social network mandarino, ha raccolto in poche ore oltre 200 mila follower che si sono dedicati anche a una furiosa stroncatura personale.

«La gente lavora per i capitalisti tutto il giorno e ora la notte si deve sorbire le esibizioni canore dei loro figli senza talento», ha attaccato uno, facendo da capofila al fuoco degli «hater».

«Meglio se si fa trovare un posto dal padre in azienda» hanno scritto altri. Particolarmente preso di mira un passaggio del documentario promozionale nel quale Annabel Yao manda giù forchettate di insalata da una vaschetta mentre corre in taxi a un appuntamento «nel corso dell' ennesima giornata frenetica».

annabel yao nel video backfire

Commento: «Il fatto che questa figlia del privilegio consideri il dover mangiare di fretta un grande ostacolo da affrontare la dice lunga su quanto sia distaccata dalla realtà».

Qualcuno le ha rinfacciato anche di aver studiato a Harvard grazie al denaro del potente padre, e poi di non aver preso il posto all' interno di Huawei per il quale era stata preparata. «Mentre la sorella maggiore si batte per la Cina contro gli americani, la principessina canta e balla», si legge ancora su Weibo.

Annabel non si è fatta smontare. Ha risposto: «Le critiche mi incoraggiano a crescere, mi impegnerò ancora di più». Forse non è nata una stella, ma la signorina ha carattere.

