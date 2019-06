22 giu 2019 13:14

ADRIANA VOLPE CON UN MICIDIALE POST SU INSTAGRAM SDERENA FRECCERO E GLI ASCOLTI DI RAI2 - ''IL CONCERTO DI GUE PEQUENO FA L'1,6% DI SHARE, 'REALITI' IN PRIMA SERATA IL 2,5%, IN SECONDA IL 3,7% (EVITO DI RICORDARE 'POPOLO SOVRANO'…). INVECE 'MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA', L'UNICO RECORD DI ASCOLTI (12%) È STATO CHIUSO! LUCCI PER 6 PUNTATE DI 'REALITI' PRENDE 500MILA EURO? ALLORA FAZIO IN PROPORZIONE PRENDE POCO! QUESTA È LA RAI DEL CAMBIAMENTO? MA FORSE DEVO STARE IN SILENZIO, SENNÒ…''