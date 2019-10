AGNOLETTI IN BRODO PER FAZIO - COME ANTICIPATO DA CANDELA SU DAGOSPIA, L’EX PORTAVOCE DI MATTEO RENZI MARCO AGNOLETTI È ENTRATO NELLA SQUADRA DI BEPPE CASCHETTO E CON LA SUA SOCIETÀ “JUMP” NEGLI ULTIMI MESI HA SEGUITO MOLTO DA VICINO FABIO FAZIO - CONTINUA, IN AMICIZIA, A DARE UNA MANO AL SENATORE SEMPLICE DI RIGNANO, MA STA FUORI DA “ITALIA VIVA” PERCHÉ GESTISCE ANCORA LA COMUNICAZIONE DI DIVERSI ESPONENTI DEL PD…

IL RENZIANO MARCO AGNOLETTI CURA LA COMUNICAZIONE DI FABIO FAZIO

Estratto da “A lume di Candela” di venerdì 4 ottobre 2019

Il renziano Marco Agnoletti, ex portavoce del leader di Italia Viva, viene descritto da molti come un uomo capace di tessere tele a Viale Mazzini. Intanto con la sua società Jump si occupa della comunicazione di Fabio Fazio.

L' EX PIERRE DI RENZI HA IN SCUDERIA FABIO FAZIO

Alessandro Da Rold per “la Verità”

Come scritto il 21 novembre dell' anno scorso dalla Verità, Marco Agnoletti non segue più formalmente le gesta dell' ex premier e segretario del Partito democratico Matteo Renzi. È entrato nella squadra di Beppe Caschetto, nella società Itc 2000, tra le più importanti per il management di personaggi dello spettacolo, autori e registi.

Organizza eventi, ma è anche casa di produzione televisiva, cinematografica e pubblicitaria. Si tratta di una vera e propria macchina da guerra, con un giro d' affari da più 40 milioni di euro. Mentre Renzi si è affidato a Lucio Presta, altro playmaker del settore quindi, il suo ex portavoce cura l' immagine di Fabio Fazio, Alessia Marcuzzi, ma anche di giornalisti come Corrado Formigli, Salvo Sottile, Massimo Gramellini, Roberto Saviano, Lilli Gruber e Ilaria D' Amico. Agnoletti, che ha anche una sua società, la Jump, negli ultimi mesi ha seguito da vicino soprattutto Fazio, durante le trasmissioni Che tempo che fa. Ha partecipato alle riunioni di redazione e gestito l' account Twitter del programma. Lo si può vedere leggendo i tweet.

Renzi da Fazio

Ma l' ex portavoce del senatore di Scandicci, che quando era al governo fu tra i più grandi sostenitori di Fazio in Rai, non pare fermarsi qui. Innanzitutto, in amicizia, spesso continua ad aiutare Renzi (basta chiedere a qualsiasi cronista per averne conferma), ma non vorrebbe avere nulla a che fare con il nuovo partito Italia viva. Del resto, gestisce già la comunicazione di diversi esponenti del Partito democratico, dal senatore Andrea Marcucci fino al prossimo candidato alla regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Insomma la nuova vita di Agnoletti non vuole essere più legata solo a Renzi, ma spaziare anche in altri mondi, dalla politica all' imprenditoria.

Ricorda per certi versi il caso di Fabrizio Rondolino e Claudio Velardi, storici portavoce di Massimo D' Alema, da tempo in proprio con agenzie di comunicazione e consulenze che negli anni hanno spaziato dal centrodestra al centrosinistra, fino appunto alla televisione. Su Agnoletti si sono spesso concentrate le polemiche del Pd a trazione renziana.

L' anno scorso, quando La Verità pubblicò la notizia, l' interessato non smentì l' indiscrezione, ma spiegò di voler restare in sella al Pd fino alla fine del congresso. Così è stato. Ora è un altro renziano - o ex? - in movimento. D' altra parte, la frammentazione politica attuale non permette più di capire molto degli schemi del centrosinistra.

