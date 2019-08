ALBA DI FUOCO - A IBIZA QUEL GRAN PEZZO DI PARIETTI SFODERA UNA CHIAPPA EVERGREEN: A 58 ANNI, LA COSCIA PIU' AMATA DAGLI ITALIANI, SI DILETTA TRA PARTY ESCLUSIVI, SELFIE HOT E CENE CON GIOVANI AMICI...

Francesca Galici per www.ilgiornale.it

Ci sono donne per le quali il trascorrere del tempo è relativo e una di queste è Alba Parietti, la showgirl classe 1961 che quest'anno su Instagram sta regalando splendide immagini ai suoi follower. In questi giorni è tornata nella sua villa sul mare di Ibiza dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia del figlio e degli amici, una location paradisiaca dove la donna sente di potersi esprimere nella massima libertà.

Una delle ultime foto che Alba Parietti ha condiviso sui social ha mandato in visibilio i suoi tanti seguaci, dimostrando di poter competere ad armi pari con le sue colleghe ben più giovani. Sempre elegante e mai volgare, Alba Parietti è un'amante dei costumi interi, uno dei must del bon ton in spiaggia, che esalta alla perfezione la linea impeccabile della showgirl.

Anche nello scatto condiviso su Instagram l'ex opinionista dell'Isola dei Famosi ne indossa uno e, mostrandosi di spalle sotto la doccia in spiaggia, ne mette in risalto il lato B tonico. Il bianco e nero rende la fotografia ancora più affascinante e seducente, un inno alla femminilità esposta ma non ostentata, mostrata con gusto e con classe. Sono molti i complimenti rivolti alla donna per la sua bellezza e sensualità: “Giù il cappello.. chapeau...di fronte a così tanto” scrive un ragazzo ma non mancano anche i commenti delle donne, sinceramente colpite dal fisico di Alba Parietti.

Ovviamente, come ormai accade spesso nelle foto delle belle donne sui social, non manca chi si improvvisa fotografo e critico e muove accuse di abuso di software per il foto ritocco. Alba Parietti ha dimostrato in più di un'occasione di non averne bisogno e diverse volte ha risposto a tono a chi la accusa di modificare le sue foto per apparire più bella. Solo pochi giorni fa è stata Barbara d'Urso, un'altra splendida donna della nostra televisione, a respingere di sciabola e di fioretto le polemiche sull'abuso di Photoshop. Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis hanno fatto lo stesso con grande ironia qualche settimana fa, condividendo immagini visibilmente ritoccate in maniera eccessiva ed errata.