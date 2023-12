ALTRO CHE PATRIARCATO, LEGGETE COSA DICE LA NEO-MISS ITALIA, FRANCESCA BERGESIO: "IN AMORE? GELOSISSIMA, PAZZA PSICOPATICA. GUARDO ANCHE I NUOVI FOLLOWERS DEL MIO FIDANZATO SU INSTAGRAM" (ALLA FACCIA DEL LUOGO COMUNE DEL MASCHIO GELOSO) - “ONLYFANS? È UN MODO VELOCE PER GUADAGNARE SOLDI, NON LO FAREI MAI” – ED È CONTRO LA RIAPERTURA DEI BORDELLI: “MEGLIO ANDARE IN UN RISTORANTE A LAVARE I PIATTI” – TRA I VIP C’È CHI CI HA PROVATO, ANCHE PRIMA DI DIVENTARE MISS: “CHI NON SI PUÒ DIRE, MA CI SONO ANCHE CALCIATORI”

La neo Miss Italia di Cervere non si sottrae alle provocazioni dei due conduttori di Radio 24. Con Cruciani, del resto, aveva già avuto a che fare proprio sul palco di Salsomaggiore, dove l’irriverente giornalista la scrutava in veste di giurato. Anzi, è proprio lui a fare una rivelazione al riguardo: “Appena l’abbiamo vista io, Sgarbi e Hoara Borselli, un po’ meno la Salemi, abbiamo pensato: ‘Questa vince’. Non sapevamo neanche chi fosse e che fosse figlia del senatore”.

Nessuna raccomandazione, tanto per non sottrarsi alle polemiche: “Ho conosciuto suo padre, mi ha confessato che siccome è in commissione di vigilanza Rai non ha mai chiamato i dirigenti per chiedere che la tv pubblica trasmettesse Miss Italia”. Lei, del resto, dice di non badare più a chi le dà della raccomandata: “È stato difficile il momento iniziale, tutte le critiche che mi sono arrivate appena eletta. Però sono riuscita a tirare fuori una forza e un coraggio che io stessa non pensavo di avere. Adesso mi scivolano addosso”.

“Possiamo non parlare di politica?” replica ridendo, quando si accorge che gli intervistatori proprio lì vogliono andare a parare. Qualcosa comunque lo concede: avrebbe votato Lega, ammette, ma non ce l’ha fatta. Per un giorno: “Le elezioni dello scorso anno erano il 25 settembre, io compivo diciotto anni il 26”. Tra Salvini e la Juve? “Juve”, senza pensarci: “Sono super juventina, sono anche stata allo stadio”. Nel test di cultura calcistica, però, la gaffe è di quelle che fanno sobbalzare: “Quanti sono i veri scudetti della Juve?” vuol sapere Parenzo. “Nove o dieci, non lo so” risponde la miss. Bocciata senza appello.

Sulle cose “serie” le risposte prendono un’altra piega: “Se mi fidanzerei con un ragazzo di fede islamica? Non penso”. Ma mai dire mai, aggiunge subito. Una donna col velo è oppressa? Risposta diplomatica: “Ognuna dev’essere libera di scegliere per la sua vita”. Se qualcuno le facesse un fischio per la strada, in segno di apprezzamento? “Mi sentirei imbarazzata, non è il modo corretto. Ma non mi metto a far denunce”. In compenso, tra i vip c’è chi a farle la corte si è dedicato anima e corpo fin da prima che diventasse Miss Italia. “È una cosa che mi ha fatto piacere” ammette: “Di chi si tratta? Non si può dire, ma ci sono anche calciatori”.

Le domande personali virano anche sulla questione del tradimento. Meglio quello fisico che quello mentale, sentenzia Francesca: “Ma io non so se riuscirei a superarlo, forse perché sono ancora ragazzina”. In amore? Gelosissima: “Da pazza psicopatica. Altro che like, guardo anche i nuovi followers del mio fidanzato”. Ipotetico, perché sulla sua attuale esistenza “non conferma né smentisce”, come si usa dire sui giornali. Mai fatta una canna? “Mai”. Nemmeno il papà? Qui la Bergesio scoppia a ridere: “Lui è addirittura contro il fumo”.

L’ultima “raffica” arriva sul fenomeno delle giovanissime che vendono foto tramite la piattaforma OnlyFans. E anche, più in generale, sul tema della prostituzione legalizzata: “OnlyFans è un modo veloce per guadagnare soldi: non giudico, ma non lo farei mai”. E la riapertura dei bordelli? “No, meglio andare in un ristorante a lavare i piatti che vendersi”.

