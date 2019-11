20 nov 2019 13:33

AMMIRAGLIE PER LA TERZA ETÀ: SU RAI1 FICTION IN REPLICA (14,6%) SU CANALE5 IL CONCERTO DE IL VOLO (15,1%) - I GIOVANI INCOLLATI AL ''COLLEGIO'' (11%) E ALLE IENE (12,1%) - BERLINGUER (4,1%), GIORDANO (5,5%) COL FIATO SUL COLLO DI FLORIS (5,9%) - MORENO (4%), PALOMBA (5,7-4,7%) - GRUBER (7,5%) - E.DANIELE (18,8-15,6%) - 'FORUM' (17,8%), ISOARDI (12,5%) - 'GEO' (13,9%) SUPERA 'LA VITA IN DIRETTA' (13,3%) - VESPA (12,1%), 'BATTUTE?' (5,1%)