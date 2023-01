15 gen 2023 17:10

APPLAUSI PER LA “SALOME’” DI DAMIANO MICHIELETTO ALLA SCALA, PER LA PRIMA VOLTA CON IL PUBBLICO IN SALA - L’OPERA ERA STATA CANCELLATA PER COVID E TRASMESSA IN SEGUITO COME ESCLUSIVA TELEVISIVA - IL PUBBLICO SCALIGERO HA APPREZZATO MOLTO LO SPETTACOLO, CON L'ORCHESTRA DIRETTA DA ALEX KOBER (E NON ZUBIN MEHTA) - FOTOGALLERY