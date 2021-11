ARISA, LA SEX BOMB DI BASILICATA - DOPO ROCCO SIFFREDI E MAX FELICITAS, A CORTEGGIARE LA CANTANTE CHE HA IMMAGINATO LA SVOLTA HOT ARRIVA ANCHE LA MODELLA DI "ONLYFANS" DIANA FETISH, CHE SCRIVE A DAGOSPIA: "HAI UNA VAGA IDEA DI QUELLO CHE COMBINEREMMO INSIEME?! POSEREMO PER FOTO E VIDEO INFUOCATI E FAREMO IMPAZZIRE IL WEB. IL RICAVATO SAREBBE DEVOLUTO AD ASSOCIAZIONI A DIFESA DELLE DONNE…" - FOTO BOMBASTICHE

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago,

arisa 3

questa è una lettera aperta, affinché con la tua provvidenza, tu riesca a metterti in contatto con la sensualissima Arisa. Ho letto infatti tutto d’un fiato l’articolo su ciò che è successo nello studio Rai di Ballando con le stelle. Però c’è un però.

Mi chiedo perché Arisa abbia per forza bisogno di un uomo che la tiri per la camicetta per fare il suo esordio e diventare la nuova icona sexy italiana. Suvvia, dai. Chissà quando i maschietti capiranno che dopo l’invenzione del dildo e cioè, da qualcosa come qualche millennio di anni, non sono più così indispensabili.

ARISA

Intendiamoci, viva gli uomini e chi li ha inventati e ok, va bene anche il patriarcato, lungi da me voler minare le loro certezze, ma... cari miei, mettetevi comodi e aprite bene le orecchie: qualcosa si sta muovendo.

Le Donne, da innocenti e passivi oggetti del desiderio maschile, sono finalmente diventate attrici protagoniste. Non comparse. Abbandoniamola l’idea del Pigmalione. E per piacere, usciamo, una volta per tutte, da questi primitivi schemi mentali.

diana fetish 3

Rivendico il diritto di ogni Donna all’auto-affermazione: se deve nascere una Stella, non lo sarà per la volontà di un uomo, ma per auto-affermazione. Anzi, caro Dago, ti dirò di più… voglio pubblicamente invitare Arisa sul mio OnlyFans.

Hai una vaga idea di quello che combineremmo insieme?! Poseremo per foto e video infuocati e faremo impazzire il web. E non solo il web… Ho già gli occhi a cuoricino... Oh sì, ci sarà da divertirsi e il ricavato, sarebbe bello se fosse interamente devoluto ad associazioni a difesa delle donne.

diana fetish 4

Sarà una Prima Volta con il botto, gli abbonamenti pioveranno e le diottrie voleranno. Parola mia, parola di Diana Fetish, che di OnlyFans me ne intendo. Eccome che me ne intendo…

