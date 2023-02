ARSENICO, MERLETTI E ZONETTI - NOTISSIMO PERSONAGGIO DI SINISTRA HA LASCIATO DA TEMPO MOGLIE E FOCOLARE DOMESTICO PER ANDARE A VIVERE CON IL SUO GIOVANE ASSISTENTE - IL DIRIGENTE TV, SPOSATO CON FIGLI, NASCONDE PROFILO RIMORCHIONE SU TINDER. E GLI SCATTI IN CUI SFODERA LA "BAIONETTA" SONO ABBONDANTEMENTE ESPLICITI - PER RIANIMARE GLI ASCOLTI DI “AGORÀ”, MONICA GIANDOTTI DARA’ SPAZIO A SANREMO - SERENA BORTONE PUNTA ALLA PRIMA SERATA (PRIMA CHE IL SUO AMICO COLETTA VENGA SILURATO) - LA COPERTINA DI “CHI” CON I PROTAGONISTI DI SANREMO SVELA QUALI SARANNO GLI EQUILIBRI ALL'ARISTON

Marco Zonetti per Dagospia

MONICA GIANDOTTI

- Ascolti assai sottotono per questa stagione di Agorà condotta da Monica Giandotti. Centinaia di migliaia di spettatori persi rispetto alle edizioni precedenti che vedevano al timone prima Serena Bortone e poi Luisella Costamagna, defenestrata senza pietà dall'ex direttore dell'approfondimento Mario Orfeo (testimone di nozze di Giandotti e Stefano Cappellini, caporedattore di Repubblica).

Per correre ai ripari, la redazione del programma mattutino di Rai3 ha deciso di rivoluzionare lo spazio annualmente dedicato a Sanremo con tanto di corrispondente in loco per tutta la settimana del Festival.

Quest'anno in trasferta ligure ci andrà il giovane Marco Carrara, presenza fissa in studio ad Agorà e conduttore di Timeline, stimatissimo dal vicedirettore di Rai1 Giovanni Anversa fin da quando era era direttore vicario a Rai3. A parte l'ennesimo inviato a spese nostre nella località ligure, riuscirà la finestra sulla kermesse a donare un po' d'ossigeno all'esanime Agorà, dai maligni soprannominato "Agonia"?

marcello e leonardo foa

- A volte ritornano. Leonardo Foa, figlio del giornalista sovranista ed ex presidente Rai Marcello Foa, è stato assunto nello staff del vicepresidente del consiglio Matteo Salvini, per occuparsi "della pianificazione e della promozione delle attività" di quest'ultimo. Il compenso? 120 mila euro. Ai tempi in cui il padre presiedeva la Rai, Foa junior era già stato chiamato a collaborare con Salvini, precisamente come vice del suo discusso social media manager Luca Morisi.

SANREMO 2023 - LA COPERTINA DI CHI

Il giovane Foa, tuttavia, se n'era andato dallo staff del Capitano prima del putiferio che travolse il creatore della "Bestia". Qualcuno, malignamente, ha evidenziato come il "ritorno del figliol prodigo" a Palazzo Chigi vada a coincidere con l'attuale - diffusa - ricomparsa di papà Marcello sulla scena mediatica. Ma esattamente, nel dettaglio, cosa andrà a fare Leonardo Foa a Palazzo Chigi per la bellezza di 120mila euro? Il Foglio ha chiesto lumi alla Lega, senza però ricevere risposta.

- La foto di copertina di Chi con i protagonisti del prossimo Sanremo pare lasciar trasparire quali saranno gli equilibri all'Ariston fra le co-conduttrici, già emersi fin dalle prove. Chiara Ferragni, che avrebbe dovuto essere la protagonista principale femminile, messa da parte (letteralmente) a vantaggio della lanciatissima Francesca Fagnani.

serena bortone foto di bacco (4)

Paola Egonu, scelta in quota "inclusività”, relegata in ombra sullo sfondo tanto da essere aggiunta all'ultimo momento con Photoshop. (Qualcuno già la paragona alla - dimenticatissima - Lorena Cesarini della scorsa edizione). Chiara Francini che tenta goffamente la carta sexy. Per ora, le quattro si mettano il cuore in pace: la vera primadonna del Festival, almeno mediaticamente, è solo una. Volodymyr Zelensky.

stefano coletta

- Già catapultata nottetempo dall'approfondimento politico di Agorà ai frizzi e i lazzi di Oggi è un altro giorno (quotidianamente raso al suolo dalla De Filippi, ma questa è un'altra storia), la rampante Serena Bortone sarà fra i giurati del Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Si dice che sia il primo passo per lo "sdoganamento" di Serena nei programmi di prima serata con gli auspici dall'amico fraterno Stefano Coletta, la cui poltrona sta pericolosamente traballando. Riuscirà Bortone a esaudire il sogno di diventare una stella del Prime Time prima che cambino gli assetti politici nella tv pubblica? Vedremo.

INDOVINELLI

Notissimo personaggio di Sinistra ha lasciato da tempo moglie e focolare domestico per andare a vivere con il suo giovane assistente. Una nota conduttrice Tv sa tutto e approva. Chi sono?

lorena cesarini foto di bacco (2)

Ardito dirigente televisivo, sposato con figli, nasconde profilo rimorchione su Tinder. Le allupate (e scaltre) donzelle che hanno visto e archiviato per il futuro gli scatti incriminati in cui sfodera la "baionetta" testimoniano che sono abbondantemente espliciti. Chi sarà mai?

Il giornalista, coniugato, difende a spada tratta la conduttrice, ben maritata, del programma Tv al quale partecipa. Mero spirito di squadra? Certo che no, i due sono amanti segreti da tempo. Di chi parliamo?