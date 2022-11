18 nov 2022 13:48

AVVISATE LUCA BARBARESCHI! – L’ATTORE, REGISTA E EX PARLAMENTARE SI È INCAZZATO CON NETFLIX E L’ANICA PER L’ADATTAMENTO DEL “GATTOPARDO”, RECITATO IN INGLESE. NON SA, O NON RICORDA, CHE ANCHE L’ORIGINALE DI LUCHINO VISCONTI ERA TUTTO DOPPIATO, E CHE GLI ATTORI PROTAGONISTI ERANO UN FRANCESE (ALAIN DELON) E UN AMERICANO (BURT LANCASTER) – L’ARTICOLO DEL “NEW YORK TIMES” NEL 1983, A VENT’ANNI DALL’USCITA DELLA PELLICOLA: “È UN RICORDO DI QUELL’EPOCA DEL CINEMA ITALIANO IN CUI LA BABELE ERA LA REGOLA” - VIDEO