AVVISO AI NAVIGATI: NELLE SCORSE ORE SONO PARTITE LE CONVOCAZIONI UFFICIALI PER L'AUDIT INTERNO RIGUARDO LA RISSA AL TG1 TRA IL DIRETTORE GIUSEPPE CARBONI E IL SUO VICE, ANGELO POLIMENO BOTTAI - DOPO LE DAGOANTICIPAZIONI, LA VICENDA E’ NELLE MANI DEI VERTICI - I DUE VERRANNO ASCOLTATI A PARTIRE DA OGGI SIA I DIRETTI INTERESSATI CHE GLI EVENTUALI TESTIMONI DELLA VICENDA…

Marco Antonellis per Dagospia

carboni

Forse qualcuno in RAI avrebbe preferito tenere la notizia bassa. Anzi, meglio sarebbe stato non uscisse per niente. Ma dopo le Dagoanticipazioni di sabato scorso la stampa intera si è scatenata. Ed ora la faccenda è tutta nelle mani del capo dell'audit interno di mamma Rai.

Eh già, perché a quanto Dagospia è in grado di rivelare, le convocazioni ufficiali per le audizioni di Giuseppe Carboni e Angelo Polimeno Bottai sono già partite. Verranno ascoltati a partire da oggi sia i diretti interessati che gli eventuali testimoni della vicenda.

Tra i corridoi di viale Mazzini si spera che la vicenda si possa chiudere nel più breve tempo possibile.

ANGELO POLIMENO