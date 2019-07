BALLA CON PUPI (D’ANGIERI) – PETROLIERE, BANCHIERE, EX CONSIGLIERE DI ARAFAT, ORA AMBASCIATORE DEL BELIZE CON 23 ROLLS ROYCE E UN AEREO CHE SI TRASFORMA IN DISCOTECA: ORA PUPI HA VINTO UN PREMIO PER L’ELEGANZA A MONTECARLO! – A CENA CON NANCY BRILLI E CHARLENE DI MONACO - IL MAGGIORDOMO CHE GLI STIRAVA IL GIORNALE? “NON LO FA PIU’, OGGI GUARDO IL TABLET, CONSULTO VOLENTIERI DAGOSPIA” - VIDEO IRRESISTIBILE

Valerio Palmieri per “Chi”

Charlène di Monaco è la Principessa più charmante al mondo per classe, eleganza e semplicità», afferma Pupi D’Angieri, ambasciatore del Belize per gli affari europei, che di principesse se ne intende. «Sono stato invitato al suo tavolo a palazzo lo scorso 30 giugno in quanto ho vinto il Concours d’Elégance a Monte Carlo con la Ferrari Barchetta del 1949, da non confondere con la Rolls Royce Silver Wraith che vedete nelle foto: quella, invece, è l’auto su cui si sono sposati il principe Ranieri e Grace Kelly nel 1956 e abbiamo deciso di portarla in mostra nel Principato suscitando un tale entusiasmo che è stata richiesta per un evento sulla storia di Monaco in programma il prossimo anno».

Pupi d’Angieri nei suoi racconti unisce storia e glamour: l’ultima volta che lo intervistammo ci raccontò che, oltre ad avere 2.500 paia di scarpe, aveva un maggiordomo che gli stirava il giornale ogni mattina. «Ce l’ho ancora, ma non stira più i giornali perché oggi guardo di più il tablet, così ho le informazioni in tempo reale. In Italia, oltre ai siti di informazione classici, consulto volentieri Dagospia».

Domanda. Possiede 23 Rolls Royce e 8 Aston Martin, quando se le gode?

Risposta. « Quando il mio lavoro me lo permette. Il personale addetto le spolvera ogni giorno e io, una volta alla settimana, le porto a fare un giro».

D. Scusi la curiosità, che lavoro fa esattamente per permettersi questo tenore di vita?

R. «Sono stato per 22 anni petroliere, banchiere e consigliere di Yasser Arafat, ho partecipato a tutte le trattative in Medio Oriente ai tempi di Arafat e Rabin, abbiamo una nostra banca e, io e i miei figli, siamo impegnati in varie attività. Esercito la professione di avvocato e mi occupo degli interessi di alcune fra le famiglie più importanti del mondo. Purtroppo non vivo di rendita, ma lavoro 20 ore al giorno».

D. È anche volto del gossip, circa due anni fa è stato paparazzato con Nancy Brilli e fu accostato a Lady Diana e Kate Moss.

R. «Sono vittima del sistema, appena metto il naso fuori casa dicono che sono fidanzato con qualcuno. Con Nancy Brilli saremo andati a cena tre volte, ma le sono grato perché l’anno scorso, quando sono stato in coma, ha pregato molto per me».

D. Ha un aereo privato?

R. «E come potrei fare altrimenti per spostarmi, lo noleggio con Uber? Sì, nel nostro gruppo ne abbiamo uno, alle volte nella tratta Londra-New York organizzo party dove balliamo e mangiamo per cercare di distrarci prima di atterrare e iniziare a lavorare».

D. Si occupa dei poveri?

R. «La mia famiglia è molto vicina a questo tema, soprattutto mio figlio Stefan. A volte la notte vado in stazione a portare cibo e generi di prima necessità ai bisognosi. Abbiamo, inoltre, finanziato famiglie di migranti affinché tornassero in Africa ad avviare start-up e nel 2012 abbiamo aiutato con 800 euro al mese due immigrati perché cercassero un lavoro dignitoso.

Se non pensassimo a chi è stato sfortunato saremmo solo affaristi senza scrupoli, mentre oggi sulle spalle dei migranti ci sono interessi di speculatori e criminali. Ho visto troppa miseria quando ero con Arafat per non voler combattere questo nuovo schiavismo»

