AL BANO MEJO DE BLANCO! – IL CANTANTE 80ENNE, DURANTE IL CONCERTO A POMIGLIANO D'ARCO, SI È ARRAMPICATO SU UN TRALICCIO DEL PALCO (“VOLEVO VEDERVI DA QUASSU’’) E HA DIRETTO IL CORO DEI FAN – “MA QUALE GESTO ROCK, È UN GESTO CONTADINO. MI SONO ISPIRATO A MIO PADRE. FINO ALL’ULTIMO HA CONTINUATO A SALIRE SUI NOSTRI ALBERI PER POTARLI.” – NON È LA PRIMA VOLTA CHE “FA TARZAN” DURANTE UNO SHOW…

Estratto dell'articolo di Giovanna Maria Fagnani per www.corriere.it

al bano si arrampica su un traliccio a pomigliano d arco

Martedì scorso, a Pomigliano d’Arco, durante uno dei suoi concerti, Al Bano Carrisi, 80 anni, ha sorpreso il pubblico arrampicandosi su una delle impalcature. Panama d’ordinanza in testa, microfono in tasca, il cantante è salito fino al soffitto del palco e da lì ha diretto i fan in coro «Volevo vedervi da quassù» ha spiegato. E, mentre saliva, ha rassicurato qualche signora spaventata: «Ce la faccio, ce la faccio!». Il video ora impazza sul web e sui social.

Anche suo padre amava arrampicarsi?

«Fino all’ultimo ha continuato a salire sui nostri alberi per potarli. Io ho imparato da lui, ho cominciato a farlo da quando avevo 6-7 anni. Mi è capitato anche di cadere, perché si è spezzato un ramo. Sono rimasto un momento senza fiato, poi ho ricominciato e non smetterò mai, ne ho la necessità. È così bello poter misurare le proprie energie, guardare la terra da prospettive diverse. E poi conosco le leggi di Darwin e non voglio dimenticare che proveniamo dalle scimmie (ride ndr)»

Ai fan ha detto: «Volevo vedervi da quassù». Com’era la vista?

C’era un bel fiume di persone. Solo che non mi spiego tutta questa curiosità. Perché questa arrampicata ha fatto epoca? Forse perché ho compiuto quattro volte vent’anni? L’ho sempre fatto ai miei concerti: se c’è la possibilità di salire da qualche parte accetto la sfida, la visuale dall’alto è fantastica, è come trasformarsi in un drone».

Che altezza ha raggiunto a Pomigliano?

Circa 3-4 metri. Non c’era la possibilità di salire più in alto, se no l’avrei fatto. Lo spazio per mettere i piedi era un po’ risicato, le sbarre erano a triangolo e non è stato semplice arrampicarsi, ma io non mi fermo di fronte a niente. “Volli e volli sempre e fortissimamente volli” e continuo a volerlo, se Alfieri mi concede l’utilizzo di questa sua memorabile frase»

Dall’impalcatura ha diretto i fan nei cori. Che canzone era?

È «Sharazan»: un grande successo che diventò la numero 1 in classifica nel 1979 in Messico e l’anno successivo raggiunse il numero 2 in Spagna. Poi, finalmente, nel 1982 arrivò in Italia. In quel periodo, infatti, lavoravamo in centro America, poi ci siamo spostati in Europa e siamo tornati a casa. […]

al bano 4 volte 20 7 al bano carrisi foto di bacco