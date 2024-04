FLASH! - DOVE VA LA MELONA SENZA SCURTI E FAZZOLARI? NEMMENO AL BAGNO! - IL COMICO VIAGGIO IN LIBANO, DOVE LA SEGRETARIA SCURTI, A DIGIUNO DEL PROTOCOLLO, SI E' SCAPICOLLATA DALLA SCALETTA PRIMA DELLA PREMIER, VENENDO SCAMBIATA PER "IO SO' GIORGIA'' E SBACIUCCHIATA DAL PRESIDENTE MIQATI, HA REGISTRATO ANCHE LA PRESENZA DEL "GENIO" FAZZOLARI (COME DEL RESTO NELLA MISSIONE A KIEV). CHE CI FACEVA DI BELLO VISTO CHE RICOPRE IL RUOLO DI SOTTOSEGRETARIO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA? IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI NON HA NULLA DA DIRE?