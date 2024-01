BIOPIC, MI CI FIC! – GLI STUDIOS HANNO CAPITO CHE L’UNICO MODO PER SMUOVERE IL PUBBLICO È SFORNARE A RIPETIZIONE FILM SUI PERSONAGGI FAMOSI – DOPO I SUCCESSI DELLE PELLICOLE SU FREDDIE MERCURY, ELTON JOHN ED ELVIS PRESLEY, HOLLYWOOD PREPARA UNA NUOVA ONDATA DI “CINE-BIOGRAFIE” SU ARTISTI COME MICHAEL JACKSON, AMY WINEHOUSE, MARIA CALLAS E AMEDEO MODIGLIANI (INTERPRETATO DA SCAMARCIO CON LA REGIA DI JOHNNY DEPP!) - VIDEO

Estratto dell’articolo di Gloria Satta per “il Messaggero”

jaafar jackson il nipote di michael

Riuscirà il kolossal Michael, nei cinema di tutto il mondo il 18 aprile 2025, a riportare in vita la verità di Michael Jackson? Diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Jaafar Jackson, il nipote 27enne del re del pop (è figlio della sorella Jermaine), nemmeno un quarto del carisma dello zio ma lo stesso sangue nelle vene, l'attesissimo Michael è l'ennesimo bio-pic sfornato da un cinema che, ormai a corto di idee, si avventa sempre più spesso sulle storie "larger than life", eccessive e spesso drammatiche, dei supereroi della musica, e non solo.

I TITOLI

back to black il biopic di amy winehouse

Dopo il premiatissimo Bohemian Rhapsody su Freddy Mercury, Oscar al protagonista Rami Malek, il meno riuscito Rocketman su Elton John, il pirotecnico Elvis di Baz Luhrman con Austin Butler, sbarcheranno in sala quest'anno anche le storie più o meno romanzate di Amy Winehouse, di Bob Marley tra reggae e politica (lo fa Kingsley Ben-Adir), di Maria Callas-Angelina Jolie, dei Kiss appena sciolti […]

E ancora la storia di Elvis: questa volta è incarnato da Jacob Elordi, esplosivo in Saltburn e presto nei panni di Frankenstein, ma viene raccontato (e demolito) dal punto di vista della moglie in Priscilla di Sofia Coppola. […]

angelina jolie nel biopic su maria callas

Giganti della musica, ma non solo: tra gli eroi delle nuove cinebiografie spiccano Freud interpretato da Sir Anthony Hopkins, Beckett con il volto di Aydan Gillen, Salvador Dalì nel folle Daaaaaali! di Quentin Dupieux, Limonov ispirato al romanzo-cult di Emmanuel Carrère (il protagonista è Ben Whishaw), Modigliani resuscitato da Riccardo Scamarcio con la regia di Johnny Depp, i fratelli Maserati al centro di una mega-produzione dalla società italiana Ilbe che ha già all'attivo Ferrari e Lamborghini.

johnny depp amedeo modigliani riccardo scamarcio

Qualcuno dei nuovi biopic ha già scatenato polemiche. Michael è atteso al varco dai fan di Jackson a cui il regista ha promesso «trionfi e tragedie» del loro idolo e uno sguardo «all'interno del suo genio creativo». Ma non è chiaro se si parlerà anche delle accuse di abusi sessuali che colpirono il re del pop, visto che il film ha avuto l'appoggio di Estate of Michael Jackson, […]

marisa abuela in back to black

Invece ha già scatenato un putiferio Back to Black, il biopic su Amy Winehouse diretto dalla regista Sam Taylor-Johnson (50 sfumature di grigio) e interpretato dalla poco nota Marisa Abuela, reduce dalla serie Industry: sarà in sala il 10 maggio e i fan della grande cantante inglese, stroncata da alcol e droghe nel 2011 a soli 27 anni, sono insorti contro le presunte imprecisioni del copione (Amy, ad esempio, non si sarebbe opposta con la forza all'arresto del marito Blake Fielder-Civil interpretato da Jack O' Connel) mentre Mitch Winehouse, il discusso padre della protagonista, avrebbe preferito essere interpretato da George Clooney anziché da Eddie Marsan.

jaafar jackson johnny depp al pacino riccardo scamarcio RAMI MALEK NEI PANNI DI FREDDY MERCURY NEL BIOPIC BOHEMIAN RHAPSODY matt damon michael douglas talk hbo liberace biopic respect 4 the united states vs. billie holiday 3 angelina jolie maria callas 3 angelina jolie maria callas 1 amedeo modigliani

[…] […]

elvis presley