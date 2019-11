DAGO-TRASCRIZIONE DEL VIDEO DI NICOLA PORRO CONTRO NANNI DELBECCHI (CHE LUI CHIAMA DALBECCHI)

Fatemi dire che oggi mi sono svegliato di buon umore perché questa mattina, come spesso avviene, c’è una specie di frustrato, che scrive sul Fatto Quotidiano, che si chiama Nanni Dalbecchi, che è quello che io… ho, ho capito perfettamente, erano quelli… quei bambini che avevano tutto il colletto chiuso così e che di nascosto vi rubavano la merendina. E quando ti rubavano la merendina tu dicevi: “Ma Nanni, perché mi rubi la merendina?” e quello faceva la faccetta da sfigato, com’è rimasto tutta la vita.

Dovete sapere che questo Nanni Delbecchi oltre a essere quella roba lì, il ragazzo che ruba o a cui rubano la merendina a scuola e che è rimasto frustrato per tutta la vita di questa cosa, si occupa, purtroppo, anche delle cose sbagliate, cioè della televisione di cui capisce veramente poco. Ma il punto non è che si occupa della televisione, chi se ne frega, il punto fondamentale è che attacca le donne che vanno in televisione, perché ha un problema serio con il sesso. Ed è del tutto evidente perché della mia trasmissione della settimana scorsa si arrabbia perché c’è una ragazza che partecipa alla trasmissione e che ha partecipato nel passato a Ballando con le stelle. E lui chiosa - per quello ne voglio parlare con voi - “bello che in Italia si premia il merito”. Dalbecchiiii! Se si dovesse premiare il merito tu dovresti ancora stare la a prenderti gli scapaccioni a scuola. La dovevi rimanere. Ma perché una ragazza solo perché è gradevole e solo perché ha partecipato a uno show televisivo non merita di andare a raccontare o a parlare in televisione a Quarta repubblica. Qual è il criterio? TOC TOOOC!

Selvaggia Lucarelli, tu che scrivi nello stesso giornale e difendi le donne, non ti verrebbe in mente forse di spiegare a Dalbecchi che forse non è quello che uno ha fatto nel passato ma quello che uno dice importante in televisione…? Poi a uno può piacere o non piacere, e a Dalbecchi ovviamente non piace, essendo lui grillino, perché incidentalmente questa ragazza non è grillina. Lasciamo perdere, andiamo sulle cose serie. Zaaac. Gli schiaffoni che si deve essere preso Dalbecchi quando stava a scuola, e non si è più ripreso. Che c’entra il merito… Il merito….

Da "la Repubblica" del 01 aprile 2011

«Dal 10 marzo di quest´anno la soubrette Hoara Borselli è stata assunta nella segreteria del ministro della Difesa La Russa come collaboratrice per i grandi eventi, con particolare riferimento alle manifestazioni del 150esimo anniversario dell´Unità nazionale. Certo, sembra un affare: lo stipendio è 16.120 euro annui, non degno del lungo curriculum della signora che annovera prestigiosi riconoscimenti, che iniziano con il premio Miss Malizia del ´92, passando per varie comparsate nel cinema fino alla partecipazione sul piccolo schermo a Cento Vetrine e alla vittoria di \"Ballando con le stelle\". Qualche domanda, tuttavia, è lecito porsela».

E la pone Andrea Sarubbi, deputato del Pd, che sulla quindicesima consulente del ministero, fresca di incarico, presenta un´interrogazione. Sottolineando, tra l´altro, come il compenso della signora Borselli, classe ´76, fisico e aspetto da modella, «equivale alla paga annuale di due soldati in ferma prefissata annuale destinati anche ad operare in missioni internazionali».

Ma la soubrette Hoara Borselli - ex compagna dell´allenatore Walter Zenga - percepisce un «semplice rimborso spese di 800 euro netti mensili» e la sua collaborazione con la Difesa «è stato un affare», gli replica La Russa attraverso i suoi uffici.

Scelta «discrezionale», come in ogni ministero, sottolinea, e nel caso specifico la signora «è venuta in aiuto alle difficoltà del ministero che, per l’anno delle celebrazioni, avrebbe dovuto sobbarcarsi il costo di ripetuti e onerosi contratti per assicurarsi adeguate professionalità atte a condurre ogni singolo evento previsto e prevedibile».

La Borselli già «il 17 ha presentato il concerto della fanfara dell´Esercito in Piazza di Spagna». Dunque - conclude la nota del ministero - «ringraziata per aver aderito con spirito volontaristico all´invito rivoltole dalla struttura della Difesa».

2 - CHE C’ENTRA NICOLA PORRO CON HOARA BORSELLI? - DELBECCHI: “A ‘QUARTA REPUBBLICA’ TRA GLI OPINIONISTI C'ERA PURE UNA CERTA HOARA, SIGNORA DI BELLA PRESENZA MA MAI SENTITA NOMINARE. SICCOME LA CREDIBILITÀ DI UN TALK SI GIUDICA ANCHE DALLE MENTI CHE LANCIA, CI SIAMO CHIESTI CHI FOSSE TALE POLITOLOGA. È STATA "LETTERATA" DI BONOLIS NEL VARIETÀ “IL GATTO E LA VOLPE”, VINCITRICE DI “BALLANDO CON LE STELLE”, PRIMADONNA NEL VARIETÀ DEL BAGAGLINO. E ORA EDITORIALISTA PRINCIPE DI PORRO. BELLO VEDERE CHE ANCHE IN ITALIA SI PREMIA IL MERITO”

