14 set 2023 16:28

BOTTURA FA FREDDURA – BRUNO VESPA HA OSPITATO DI NUOVO GIORGIA MELONI A "CINQUE MINUTI". È DURATO CINQUE MINUTI E VENTI SECONDI: L'UNICO DATO DEL GOVERNO CHE CRESCE DA DIVERSI MESI IN QUA - PER TAGLIARE IL CUNEO FISCALE E METTERE 100 EURO IN BUSTA PAGA AGLI ITALIANI, IL GOVERNO PREVEDE UN CONDONO PER I CAPITALI ALL'ESTERO. INSOMMA: LEI CI METTE I 100 EURO, CHI PAGA LE TASSE CI METTE IL CUNEO. COME AL SOLITO...