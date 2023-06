11 giu 2023 15:50

BRU-NEO, DILLA TUTTA – INCALZATO DALLA FNSI CHE VUOLE PRESENTARE UN ESPOSTO ALL’ANTITRUST PER L’EVENTO “FORUM IN MASSERIA”, VESPA HA RISPOSTO: "QUANDO, PER LE PRIME EDIZIONI, ABBIAMO OSPITATO I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI NESSUNA OBIEZIONE. APPENA È ARRIVATO AL GOVERNO IL CENTRODESTRA, CI SCOPRIAMO ASSERVITI. COME MAI?" – SOLO CHE BRU-NEO NON DICE DUE COSE: L’ALLORA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DRAGHI NON PARTECIPO’ AL FORUM IN MASSERIA. E POI, GRAZIE AL GOVERNO MELONI, VESPA HA...