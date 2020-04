LA BUONA “NOVELLA”- CHI E’ QUELLA CANTANTE CHE DA ADOLESCENTE GIRÒ UN FILM MOLTO SPINTO TRATTO DA UN ROMANZO DEL MARCHESE DE SADE? - MENTRE MOLTE COLLEGHE SI VERGOGNANO DEI LORO FILM EROTICI DEGLI ESORDI, BARBARA BOUCHET NE VA FIERA – IL FILM DI TOGNAZZI CHE LA FENECH VORREBBE DIMENTICARE. E MAHMOOD... - VIDEO

Ivan Rota per www.novella2000.it

romina power

La quarantena inizia a fare male: Chiara Nasti si mostra in versione sexy alla guida della sua auto di lusso. A far discutere, però, non è stato tanto il valore del suo "bolide", ma la didascalia con la quale su Instagram ha commentato lo scatto. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa". Si tratta di una frase celebre dell'attrice Zsa Zsa Gabor,ma i followers non hanno apprezzato molto la "metafora" della bella napoletana che già aveva detto di non bere acqua da anni....

Mentre molte colleghe si vergognano dei loro esordi, Barbara Bouchet ne va fiera. Canale 34 trasmette con assiduità i suoi film erotici e l'attrice ne pubblica la programmazione per avvisare i suoi followers. La Bouchet, inoltre, si è riavvicinata a una sua vecchia passione, l'aerobica, e si allena ogni giorno per ore.

romina power

Altra attrice star della commedia erotica é Edwige Fenech: la scorsa settimana é stato trasmesso un film dimenticato, ma soprattutto che l'attrice vorrebbe dimenticare. Nel film, diretto da Ugo Tognazzi, l'attrice si esibisce in scene per i tempi veramente hard con Luc Merenda, il bellissimo interprete di tanti poliziotteschi, di "Action" di Tinto Brass e del film di culto "La Ragazza Fuoristrada" con Zeudi Araya. La Fenech e Merenda avevano un punto in comune: apparire nudi in quasi tutti i loro film.

Con una canottiera semitrasparente, capezzoli che la "bucano", bicchiere di vino e testa semirasata (chissà da chi?), Mahmood festeggia su Instagram le oltre 70.000 copie vendute da "Rapide", il suo ultimo lavoro discografico. In molti, quando raggiungerà centomila copie, si aspettano che si spogli del tutto.

barbara bouchet foto di bacco

Pochi sanno che Romina Power, da adolescente, girò un film per i tempi molto spinto "Justine ovvero le disavventure della virtù" tratto dall'omonimo romanzo del Marchese De Sade. Nel film, che viene trasmesso a ripetizione, la ragazzina appariva come mamma l'ha fatta e cercava di conservare le sue grazie concupite da maniaci di varie tipologie. Erano lontani i tempi di "Felicità".

Appello di sostegno all'Italia da parte di Sharon Stone: Cristiano Malgioglio ha addirittura chiesto al presidente Mattarella che le dia la cittadinanza onoraria. Pochi sanno che il film che la lanciò lo girò proprio in Italia e per questo é sempre rimasta legata al nostro paese: si tratta di "L'Anno del Terrore" con Valeria Golino e diretto dal grande John Frankenheimer. Il cantautore ha invece "cazziato" Madonna e Lady Gaga che non si interessano alla nostra situazione nonostante siano di origini italiane.

BARBARA BOUCHET

Piero Mascitti ,Direttore della Fondazione Mimmo Rotella, ha prodotto un documentario sul grande Mimmo Rotella per Sky Arte con un cast stellare : John Deep , Al Pacino .Germano Celant, Direttore della Fondazione Prada , Santo Versace,Cecile Debray curatrice del Centre Pompidou, e una lunga inedita intervista a Pierre Restany mitico critico francese definito da Andy Warloh un genio..

barbara bouchet

Amatissima star di "Animali Fantastici", Ezra Miller è il discusso protagonista di un filmato presto diventato virale. L’attore prende per il collo una ragazza, gridandole: “Vuoi combattere, è quello che vuoi fare?”. La giovane l’aveva preso in giro per delle cicatrici, sfidandolo ad un combattimento. Quello che potrebbe sembrare uno scherzo viene presto smontato dall’allarme lanciato da chi filma la scena, poi bruscamente interrotta, che dice “Wait, bro, bro, bro”. Il video è sparito quasi subito dai social, ma è subito tornato a girare. Secondo alcuni ricostruzioni , l'attore avrebbe sputato contro alcuni ragazzi, comportandosi in modo strano, rimanendo a piedi nudi sulla neve in attesa dell’arrivo degli sbirri. Per ora lui non ha replicato.

barbara bouchet

La bellissima figlia dell’indimenticabile Michael Jackson, Paris Jackson sarà addirittura Gesù Cristo nel film "Habit".Diretto dal debuttante Janell Shirtcliff, il film è interpretato da Bella Thorne, fidanzata di Benjamin Mascolo, e racconta la storia di una ragazza coinvolta nel traffico di droga. Per fuggire da questo mondo criminale si traveste da suora.Paris ha già girato tutte le sue scene negli abiti di Gesù, prima che il covid 19 bloccasse tutti i set.Il film vede nel cast Gavin Rossdale, Josie Ho, Jamie Hince, Alison Mosshart e la modella Andreja Pekic.La Jackson, che anni fa tentò il suicidio, ha già recitato in “Gringo”, nel 2018, e “Pânico”, nel 2019.

Il programma é finito con successo dopo le ccuse pesanti di Naike Rivelli. Secondo l’ex concorrente Pechino Express sarebbe “costruito e calcolato” a tavolino. Una stoccata anche per il conduttore Costantino della Gherardesca, che per la figlia di Ornella Muti starebbe portando avanti una trasmissione truccata, falsa e e preparata. L’attrice ha preso parte all’edizione di Pechino Express 2015, giocando insieme al fratello minore Andrea Fachinetti. Oggi dice: “Pechino Express è finto e truccato come tutto il resto in Italia. Non esiste reality più costruito e calcolato”.

edwige fenech luc merenda in cattivi pensieri 1

Nell’atelier di Vittorio Camaiani si sono dovuti fermare come tutti proprio nella fase clou del nostro lavoro: la sfilata di lancio della nuova collezione é stata annullata.Quest’anno il suo lavoro toccava un’ispirazione diversa dal solito, guardando a una figura emblematica della storia dell’alta moda italiana, Roberto Capucci. “Camaiani nelle stanze di Capucci” s'intitola.Come in un museo immaginario infatti, si attraversano le stanze abitate dalle straordinarie creature del mitico Capucci e ha dedicato a lui questa collezione che é citazione e confronto con quel Maestro che Christian Dior definì negli anni Cinquanta “il miglior creatore della moda italiana”.

La quarantena é brutta per tutti. Anche per un'imprenditrice che si é trovata a convevire sotto lo stesso tetto con il marito e la di lui amante. Liti violente tutti i giorni: é già stata distrutta una collezione di vasi cinesi...

edwige fenech 7 edwige fenech 4 edwige fenech 6 edwige fenech 5