Ivan Rota per Novella 2000 – www.novella2000.it

Barbara D’Urso è molto spaventata e attenta riguardo il Covid, tanto che, come dice lei stessa: “Per rispettare le regole, mi sono fatta costruire un’asta lunga un metro e mezzo per calcolare la distanza con i miei ospiti”. L’hanno già ribattezzata “ asta tosta”....

Una ragazza semplice: Emma Marrone bellissima e raggiante come sempre alla 77esima edizione del Mostra di Venezia. La celebre cantante ha attraversato il Red Carpet rischiando di inciampare e “addobbata” con un paio di orecchini tempestati di diamanti. Il costo? Quasi 50 mila euro.

“Probabilmente con il padre si diverte di piú. A quanto pare io sono troppo noiosa”: così Nina Moric ha commentato la decisione del figlio. Carlos Maria Corona ha compiuto la maggiore età ed ha deciso di vivere con il padre Fabrizio Corona. Ad annunciare questa notizia è stata proprio la Moric che é rimasta delusa per questa sua scelta.

Continuano a “Uomini e Donne” le liti tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani. Ecco un video dove Gemma va dal chirurgo estetico. Tina la accusa di provarci anche con il medico. Arriva poi il momento topico della storia, in cui la Galgani si sottopone all’anestesia per dare il via all’intervento. Proprio in questo momentoTina Cipollari esordisce: “Si vedrà il momento dell’intervento in cui la squartano?”. Gelo e sconcerto in studio.

Truffa per gli ignari compratori e per due vip che non ne sapevano niente. Brutta disavventura per Maria De Filippi e Gerry Scotti. I due volti noti della televisione italiana sono stati utilizzati inconsapevolmente come testimonial di un prodotto dimagrante alquanto ambiguo che farebbe perdere da 12 a 14 chili. Diciamo anche che Scotti non sarebbe il testimonial ideale per un prodotto dimagrante...

La Marchesa Daniela Del Secco d’Aragona ha trasportato in tv anche l’amore per i suoi animali. Tra i cagnolini con cui vive, ce n’è uno, in particolare, che ha rubato il cuore della Marchesa: Duca George, un bellissimo maltese. “Ovunque vado mi porto i miei cani. Non vado da nessuna parte se non ci sono loto. Quando proprio non posso ho un educatore cinofilo che si occupa di loro. I cani sono un bene inestimabile”. Duca George è un maltese e sembra essere il preferito della Marchesa. Solo che Duca George é mancato nei giorni orsono gettando la Marchesa nel baratro della disperazione. Ora lo ha cremato, tiene le ceneri a casa. Per il pelosetto migliaia di messaggi sui social e una cena in suo onore da Camponeschi.

Dopo lo scorso anno ci ha preso gusto e quindi ecco, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, “Giuliona” De Lellis, influencer, tuttologa, presentatrice, scrittre, tronista in mezzo a una banda di blogger e millenni nostrani. Qui ha incontrato il suo ex Andrea Damante. C’é chi dice che tra i due ci sarà una terza volta, in pratica una minestra (tris)caldata. Si dice che Giulia é a Venezia anche per incontri di lavoro: vorrebbe tratte un film dal suo best seller “Le corna stanno bene su tutto”.

Altro che la parigina. È ora di riportare in alto l’umore di Milano e della sua creatura più riuscita, la milanese, la donna che detta stile in tutta Italia e probabilmente in tutto il mondo. Diversa dalla romana, più chic della londinese, meno “a voce alta” della newyorchese. Lina Sotis ha raccontato le sciure del Savini e dei salotti meneghini anni Ottanta e Novanta, adesso passa il testimone a Michela Proietti, anche lei giornalista del Corriere, che ne prosegue la narrazione... vacanze, matrimoni, lavori, feste e funerali, ritrovi e luoghi da evitare. E ovviamente la vita social. Cambiano i tempi ma una sciura è sempre una sciura. Tutto questo nel libro “La Milanese” che sará presentato il 29 settembre a Villa Necchi, logicamente a Milano.

Alcuni hanno parlato di un piccolissimo screzio alla Mostra del Cinema di Venezia tra Cate Blanchett, presidente delle giuria, e Tilda Swinton, premio alla carriera, dipeso dal discorso troppo lungo fatto dalla Swinton alla cerimonia di imigurazione. Tutto da appurare..

Alberto Matano, il viagra del tubo catodico: 1.596.000 telespettatori, con il 16.52% di share. Questo il bel risultato de “La Vita in diretta” ripartita dopo l’esperienza estiva. Senza Cuccarini al proprio fianco, Matano ha fatto suo l’esordio pomeridiano, battendo in volata la concorrenza. Pomeriggio 5 è infatti ripartito con 1.410.000 telespettatori e il 15.22% di share nella prima parte, più 1.433.000 telespettatori e il 14.21% di share nella seconda.

Un giovane attore in cerca di notorietà chiede a un fotografo a Veneziana se gli una foto mentre bacia il fidanzato :”Saremmo la prima coppia gay su questo red carpet”. Il fotografo gli dice di lasciar perdere che su quel tappeto sono passate piú coppie gay che etero ....

