7 apr 2020 14:09

LA CANALIS CHIAMA...LA CORVAGLIA RISPONDE – DOPO LA FOTO-BOOM DELLA EX AMICA, MADDALENA MANDA IN TILT I FAN SU INSTAGRAM CON UNA SERIE DI SCATTI “ILLEGALI” – IACCHETTI RICORDA LA SUA STORIA D’AMORE CON LA CORVAGLIA: “AVEVA UN CORPO GIOVANE MA LA TESTA ERA DA ADULTA. NON MI SAREI MAI MESSO CON UNA SBARBATA CHE VOLEVA FARSI LE FOTO CON ME SOLTANTO PER APPARIRE SUI GIORNALI…” - FOTO DA SBALLO

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-posto-capezzoli-39-ha-nbsp-du-chiodi-belli-hellip-rdquo-232610.htm Dal profilo Instagram di Maddalena Corvaglia maddalena corvaglia È importante avere la casa pulita e in ordine. Io dico NO alla polvere, soprattutto a quella che si insidia negli angoli più difficili Da velvetgossip.it maddalena corvaglia … Il conduttore di “Striscia La Notizia” si è raccontato a Grand Hotel e ha rivelato alcuni particolari della sua storia d’amore con la velina bionda: “Maddalena, pur avendo all’epoca 21 anni, non era un ragazzina. Aveva un corpo giovane, d’accordo, e anche molto attraente, ma la testa era da adulta. Fu quel mix a farmi innamorare […] Non mi sarei mai messo con una sbarbata che voleva farsi le foto con me soltanto per apparire sui giornali. Tanto meno ci sarei rimasto sei anni, com’è successo con Maddalena”. MADDALENA CORVAGLIA maddalena corvaglia maddalena corvaglia maddalena corvaglia maddalena corvaglia elisabetta canalis maddalena corvaglia elisabetta canalis maddalena corvaglia elisabetta canalis maddalena corvaglia elisabetta canalis e maddalena corvaglia 1 maddalena corvaglia pole dance maddalena corvaglia maddalena corvaglia maddalena corvaglia maddalena corvaglia maddalena corvaglia