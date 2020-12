14 dic 2020 12:12

O CAPITANO, MIO CAPITANIO - IL DEPUTATO LEGHISTA MASSIMILIANO CAPITANIO: “LA RISPOSTA SUL PERCHÉ MI SAREI LANCIATO IN MILLE COMPLIMENTI A FRANCO DI MARE È SEMPLICE: L’AMICO CHE HA PASSATO LA SOFFIATA NON HA SENTITO L’AUDIZIONE. HO PARLATO DI PURGHE STALINIANE E HO RIVELATO CHE IL DIRETTORE POTREBBE ESSERE COSTRETTO AD ANDARE IN PENSIONE PER UNA CIRCOLARE DELL'AD SALINI. LO AMMETTO, HO FESTEGGIATO IL BOOM DI ASCOLTI DELLA TGR, A DETTA DI TUTTI LA TESTATA LEGHISTA DELLA RETE…” – COME MAI NON NEGA NÉ LE PACCHE SULLE SPALLE NÉ "IL GRANDE DIRETTORE" BUTTANDOLA IN CACIARA?