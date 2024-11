CASA BIANCA? NO, CASA DI RICOVERO! - NON SOLO BIDEN E IL SUO RINCOJONIMENTO: CI SONO STATI PRESIDENTI USA IN CARICA MALATI. E ALCUNI SI SONO BEN GUARDATI DI FARLO SAPERE - BARBARA COSTA: “SE TRUMP SFIORATO DA UN PROIETTILE SI È RIALZATO SUBITO MOSTRANDO IL PUGNO, THEODORE ROOSEVELT SI TENNE IL PROIETTILE TRA LE COSTOLE PER 84 MINUTI, IL TEMPO DI FINIRE IL SUO COMIZIO. E COME DIMENTICARE CHE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, PARAPLEGICO PER LA POLIOMIELITE? CHE SI MUOVESSE SU SEDIA A ROTELLE E STESSE IN PIEDI TRAMITE TUTORI SI È SAPUTO BENE DOPO, PERCHÉ AI SUOI TEMPI LO MIMETIZZAVA. DWIGHT D. EISENHOWER ERA UN CARDIOPATICO GRAVE, JOHN F. KENNEDY AVEVA IL MORBO DI ADDISON, LYNDON JOHNSON SOFFRIVA DI ACUTI STATI DI DEPRESSIONE…”

Barbara Costa per Dagospia

Aiuto, il Presidente si sente male! Chiamate il dottore della Casa Bianca. È grave? Lo si porti in Maryland, al Bethesda Hospital. E perché proprio lì? Perché è a pochi minuti, e già attrezzato di suite presidenziale, al terzo piano. E che dire ai media? Coi social sanno che il Presidente è in ospedale prima di un comunicato ufficiale.

Ma prima dei social non era così, e non solo ci sono stati presidenti USA in carica malati, ma che si sono ben guardati di farlo sapere al popolo. Se Trump sfiorato da un proiettile si è rialzato subito mostrando il pugno, Theodore Roosevelt si tenne il proiettile tra le costole per 84 minuti, il tempo di finire il suo comizio. E come dimenticare che Franklin Delano Roosevelt era paraplegico per la poliomielite?

E però che si muovesse su sedia a rotelle e stesse in piedi tramite tutori si è saputo bene dopo, perché Roosevelt ai suoi tempi lo mimetizzava. La sola foto ufficiale di lui in sedia a rotelle col cane in grembo non fece pari fortuna mediatica della foto di lui seduto con Churchill e con Stalin a spartirsi il mondo a Yalta. E Roosevelt guidava un’automobile coi comandi atti al suo stato.

Nel 1952 diventa presidente USA Dwight D. Eisenhower. Cioè un cardiopatico grave avente per 2 mandati occultato la fragilità del suo cuore. Nel 1955 Ike ha un grosso infarto. Fuori la Casa Bianca nessuno sa niente, compresi i postumi sofferti fino al 1960, quando sale al potere un presidente più giovane nonché più malato: John F. Kennedy. Chi di voi sa che JFK a ogni fine giornata camminava con le stampelle? JFK aveva il morbo di Addison, un’insufficienza seria alle ghiandole surrenali, ai tempi incurabile.

patrick kennedy stampa 1

Inasprita dalle ferite alla schiena riportate nella Seconda guerra mondiale, più le 2 operazioni chirurgiche a cui JFK si era sottoposto, da senatore, per tentare di migliorare la sua situazione. 2 interventi falliti che lo hanno portato 2 volte vicino alla morte, e all’estrema unzione. Nessuno dei contemporanei di JFK ne sospettava alcunché, guai a parlarne in campagna elettorale e, se a volte lo si vedeva gonfio, la spiegazione ufficiale stava nella golosità (vera) di Kennedy, che lo faceva ingrassare, quando in realtà lui era gonfio per i farmaci pesanti che assumeva.

lyndon johnson ospedale moglie e figlia

Luminari avevano detto a JFK che dopo i 50 anni sarebbe finito in sedia a rotelle. Kennedy aveva vietato ogni foto di lui con le stampelle serali, e nessuno chiedeva della sedia a dondolo presente nel suo Studio Ovale: serviva a calmargli un po’ i dolori. Quando a Dallas i medici del pronto soccorso lo spogliano, gli trovano addosso un busto: JFK lo indossava sempre nei viaggi presidenziali, a supporto della sua schiena a pezzi.

Il 7 agosto 1963 Jackie Kennedy è ricoverata d’urgenza: partorisce prematuro il quarto figlio, Patrick Bouvier, che muore dopo 48 ore di incubatrice. Qui i media riportano tutto in tempo reale, le visite del presidente, lui al funerale da solo, Jackie malata in ospedale, e che rientra alla Casa Bianca a braccio del marito, e barcollante. Per mesi John e Jackie hanno preso iniezioni di anfetamine da Max Jacobson, il famigerato Dottor Feelgood delle star. Smettono quando Janet Travell, dottoressa personale di JFK, li cazzia sui pericoli di quella non ancora percepita quale rischiosissima droga.

L’assillo principale di Lyndon Johnson diventato presidente dopo l’assassinio di Kennedy era: ne uscirò vivo? E non per timore di un copione di Oswald, ma perché Johnson era reduce da 2 infarti. Il suo cuore era malandatissimo. Eppure in 5 anni di Casa Bianca è stato ricoverato solo una volta per un’operazione alla cistifellea.

Lyndon Johnson soffriva di acuti stati di depressione, nei quali scriveva e firmava fogli di dimissioni mai avallati. Quando in pieno scandalo Watergate Richard Nixon è ricoverato per una polmonite, non ci crede nessuno che stia male! Si pensa lo faccia apposta per sfuggire alle indagini. Lui si dà del moribondo, alla stampa, e i giornalisti lo perculano, senza pietà.

Il 30 marzo 1981 Johnny Hinckley spara al presidente Ronald Reagan, il quale fa l’eroe e insiste nel voler entrare in ospedale in piedi, col proiettile in corpo. Che il popolo USA ammiri la forza del suo presidente! Una sventatezza, ma Reagan era un vero sborone: quando in seguito viene ricoverato per l’asportazione di un polipo, convoca i media affinché tutti vedano che lui, appena operato, è già operativo, e presiede riunioni!

Pochi sanno che, con Reagan sotto i ferri dopo l’attentato del 1981, l’America è rimasta per 20 minuti senza un presidente: il suo vice facenti funzioni, George Bush Sr. pensò bene di farsi una partita a tennis, con Reagan in sala operatoria: una pallina lo colpì alla tempia e lo lasciò svenuto per 20 minuti, tonto per 30. Il figlio Bush Jr. rischiò di morire in carica mentre vedeva la tv e un cracker gli andò di traverso quasi soffocandolo. Il suo predecessore Bill Clinton si ruppe un tendine rotolando giù dagli scalini della casa del golfista Greg Norman.

Paura per le first lady in carica: a Melania Trump è stato tolto un tumore benigno ai reni. A Rosalynn Carter un nodulo benigno al seno. A Laura Bush un tumore alla pelle. Mastectomie per Betty Ford e Nancy Reagan. Ronald Reagan soffrì di Alzheimer fin dal suo ultimo anno e mezzo da presidente. Lo ha rivelato, per lettera, solamente nel 1994. Che era stato per 8 anni l’uomo più potente del mondo non se lo ricordava più.

