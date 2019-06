11 giu 2019 10:49

CATERINA CIMMINO, MOGLIE DI COLLOVATI, SCRIVE A DAGOSPIA: “L’AGGETTIVO 'TREMENDA' DA ME USATO PER DEFINIRE ALBA PARIETTI SI RIFERIVA ALL’ATTEGGIAMENTO DA LEI MOSTRATO IN OCCASIONE DELLA NOTA QUESTIONE SUL PRESUNTO SESSISMO DI MIO MARITO. IN DIRETTA TV, NON HA ESITATO A DEFINIRMI ISTERICA. OGGI DICE “NON COMMENTO LA COLLOVATI, NON NE VALE LA PENA”, PENSANDO DI SMINUIRE LA MIA FIGURA? FA BENISSIMO TRA ME E LEI C’È UN ABISSO…L’UNICA COSA CHE CI ACCOMUNA E’…”