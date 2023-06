charlize theron alex dimitrijevic

Ivan Rota per Dagospia

Sembrava dovessero esserci stravolgimenti cosmici nelle conduzioni Rai, invece ci sono pochi cambiamenti (tutti confermati) : Roberta Capua prende il posto della “sinistrata” Serena Bortone, Francesca Fialdini resta al pomeriggio dopo Mara Venier con Da noi… A Ruota Libera , Pino Insegno prende il posto di Flavio Insinna all’ Eredità mentre Elisa Isoardi va al timone di Linea Verde Live con Monica Caradonna.

E Monica Setta fa tris. Forte del successo di Uno Mattina e Generazione Z, ora condurrà Storie di Donne al Bivio su Rai Due in uno studio da favola con poltroncine di velluto, specchi, cascate di peonie e argenti. Dialoghi intimi con donne che raccontano il loro "bivio" tracciando un bilancio della propria vita interiore. Tra i primi ospiti le ex nemiche Valeria Marini e Pamela Prati con cui Setta era a cena da Eleonora d’Alborea insieme al suo capo autore Simone Di Carlo.

madalina ghenea

Alessia Marcuzzi partecipa a "É sempre Mezzogiorno", il programma di Antonella Clerici : tante battute tra le due. Il web si scatena , su Twitter spaccano . I social fanno diventare virale una frase della Marcuzzi : “Da piccola, in Messico, ho mangiato le pale…”. “Le palle di cosa?”, le chiede Antonella. “Le pale di cactus”, ribatte la Marcuzzi. La Clerici, ormai nella parte: “No, perché se cambi cactus può venir fuori un delirio…!”.

Pippo Baudo, l’Highlander della televisione italiana ci tiene a far sapere: “La Rai è di tutti gli italiani, al di là di ogni conduzione o convinzione politica. È dei cittadini che pagano il canone e quindi deve essere plurale. Ho seguito l’ultima puntata di Che tempo che fa, mi è piaciuta moltissimo. Ho apprezzato la lettera della Littizzetto che condivido pienamente. Anche l’atteggiamento di Fabio Fazio è stato molto dolce, simpatico, invitante. Se Fazio ha deciso di lasciare dopo 40 anni la Rai qualche motivo ci sarà.”

madalina ghenea dimitrov

Anche Filippa Lagerback, la “filippina” di Fabio Fazio e Luciana Litizzetto , ha commentato il trasloco dei due dalla Rai a Discovery: “ nell'assurdità della cosa, anche questa la prendo come un'occasione: cono contenta di intraprendere una strada nuova con la mia altra famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana".

L’influencer del tubo Chiara Nasti , incinta, si é fatta fare un calco del suo pancione ricoperto di cristalli Swarovski e ha pubblicizzato l’ atelier che lo ha realizzato ( quanti soldi ha preso?). “ Webeti “ insorti. Lei ha replicato : “Una cosa così bella. Portavo il mio bimbo in grembo. Cosa vi turba? Il fatto che sia diversa dal classico calco che fanno tutte? Cavolo, per un attimo avevo dimenticato che fossimo in Italia, dove ogni cosa nuova viene vista male perché magari non ci arrivate in primis voi stessi."

madalina ghenea 34

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese a pranzo insieme: niente di male visto che i due hanno una figlia, Luna Marie. Il video dell’incontro in questione si vedeva solo in una fanpage. La cosa strana è che Belen potrebbe averlo pubblicato e poi cancellato per evitare pettegolezzi…

Vladimir Luxuria rivela un dettaglio a luci rosse sul fidanzato di Ilary Blasi: ha detto che a attrarre gli avventori del club Muccassassina verso Bastian siano state le sue grandi mani. Si dice che grandi mani corrispondano a una grande “dotazione”…

bastian ilary

(…)

Ultimi “bagliori” di GF Vip. Oriana Marzoli è stata buttata fuori di casa da Daniele Dal Moro e disperata dice: “Se sono in lacrime è perché sono innamorata di questo ragazzo lo sanno tutti. Ho lasciato casa sua in lacrime …E che non mi dica che sto con lui perché non ho una casa dove andare…non ho bisogno di soldi o di un tetto da lui. Mi prende in giro. Prima dice ‘sostenete Oriana che è splendida’ e dopo pochi minuti pubblica storie dove dice ‘reina di sto cazzo non sono il tuo schiavo’. Non voglio essere presa in giro da questo ragazzo.”

madalina ghenea 23

Nuove coppie. Anche Charlize Theron si è fatta il toy boy: si tratta del modello Alex Dimitrijevic di ventuno anni più giovane di lei. La conquistatrice seriale Madalina Ghenea invece si “pappa” il bel tennista bulgaro Grigor Dimitrov. I due hanno però rimosso una foto troppo intima che avevano postato…

Gli interventi di chirurgia estetica per lui sono ormai una passeggiata: Giacomo Urtis si é sottoposto all’ennesimo intervento alle labbra e ha voluto condividere il risultato con i suoi followers che chiama “botoxini”…

Only4feet.com è una piattaforma per i feticisti dei piedi: senza andare a spulciare i vari profili instagram per trovare i piedi e le dominatrici favorite per poi seguirle nelle varie piattaforme per contenuti. Only4feet lanciato pochi mesi fa è letteralmente esplosa perché asseconda i gusti degli amanti dei piedi in tutto e per tutto…

oriana marzoli antonella clerici alessia marcuzzi bastian ilary 34