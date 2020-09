CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! - TITOLO D’APERTURA DEL GIORNALE: «SILVIO RISORGE». BISUNTO DEL SIGNORE – TITOLO DALLA LIBERTÀ: «PODISTA A BORGOTREBBIA DERUBATO DEGLI ABITI MENTRE CORRE». IL FAMOSO FURTO CON DESTREZZA – IL CORRIERE DI VERONA DEDICA UN SERVIZIO AI VIGILI DEL FUOCO CHE SI SONO PRODIGATI NEI SOCCORSI DOPO L’URAGANO CHE HA COLPITO LA CITTÀ VENETA. IL SOMMARIO RECITA: «“NOSTRI CENTRINI IMPAZZITI”». NON CI SONO PIÙ LE NONNE DI UNA VOLTA

“Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti” e pubblicato da “Italia Oggi”

Sull’ultimo numero di Tuttolibri della Stampa, il romanzo “L’amante di Lady Chatterley” viene così presentato: «L’opera, scritta in Toscana tra il 1925 e il 1928, fu messa al bando in tutta Europa per oscenità e pubblicata solo nel 1960». Errore pacchiano.

“L’amante di Lady Chatterley”, pubblicato per la prima volta nel 1928 in lingua originale, apparve in italiano nel 1945, quindi 15 anni prima rispetto a quanto asserito da Tuttolibri. Recava l’introduzione di Aldous Huxley. L’editore era Donatello De Luigi di Roma, il traduttore Manlio Lo Vecchio Musti.

***

Mario Giordano su Rete 4 parla della malattia di Silvio Berlusconi e della crudele dichiarazione («È stato un grande imbroglione») rilasciata da Carlo De Benedetti quando il Cavaliere è finito in ospedale.

Giordano spiega che a Berlusconi «è arrivato l’affetto, i saluti di tantissime persone, l’applauso del Parlamento, tantissimi avversari politici che gli han dato riconoscimenti, però, ecco, nel coro c’è la nota stonata». Titolo della trasmissione di Giordano: “Fuori dal coro”. Di che si scandalizza?

***

Da Libero: «Turista muore in escursione subacquea. La donna sembrava a corto di ossigeno e gli amici le hanno passato i loro erogatori ma la situazione non si è normalizzata». Era il minimo che le potesse accadere, considerato che la Royal Navy considera pericoloso respirare ossigeno puro quando viene superata una profondità di 7,6 metri. Infatti i sub normali (absit iniuria verbis) utilizzano bombole di aria compressa respirabile, non di ossigeno.

***

Fabio Amendolara sulla Verità: «Ma non è l’unico marocchino che ieri si è ritrovato un’accusa per reati sessuali. A Crema un trentenne residente a Castellone, paesone di 10.000 abitanti alle porte di Cremona, con regolare permesso di soggiorno, è indagato per aver cercato di adescare una minorenne (12 anni), cercando di adescarla in pieno centro». A parte che il Comune è Castelleone, cercare di adescare cercando di adescare dev’essere una nuova fattispecie di reato.

***

Flash dell’Agi (Agenzia Italia): «Quattro milioni di api morte tra Brescia e Cremona, sul fenomeno indaga la Forestale». La notizia specifica che «la provincia di Brescia conta circa 119 imprese, per un totale di circa 30.000 alveari, custoditi da oltre 1.000 appassionati, che producono oltre 300.000 tonnellate di miele, propoli, cera e derivati». Tenuto conto che da un alveare si ricavano dai 20 ai 40 chili di miele all’anno, nella migliore delle ipotesi il raccolto sarebbe stato di 1,2 milioni di chili, pari a 1.200 tonnellate. Cioè 250 volte meno del quantitativo riferito dall’Agi.

***

Titolo d’apertura del Giornale: «Silvio risorge». Bisunto del Signore.

***

Titoli da un’unica edizione di Avvenire: «“La Ru486, una conquista? Così si ignora il concepito”». «Maduro offre la grazia a 110 oppositori. Vuole così “favorire la riconciliazione”». «Così la Rete ha aiutato a condividere le buone prassi e a vincere le paure». «“Così custodiremo il dono di Bose”». E così sia.

***

Titolo dalla Libertà: «Podista a Borgotrebbia derubato degli abiti mentre corre». Il famoso furto con destrezza.

***

Il Corriere di Verona dedica un servizio ai vigili del fuoco che si sono prodigati nei soccorsi dopo l’uragano che ha colpito la città veneta. Il sommario recita: «“Nostri centrini impazziti”». Non ci sono più le nonne di una volta.