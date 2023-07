CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI – CATERINA BALDINI NELL’EDIZIONE DELLE ORE 17 DI “SKY TG24” PARLA DELLA RIFORMA TARGATA “A NORDIO”, INDICATO COME IL “GUARDIASIGILLI”, FORSE PERCHÉ TRATTASI DEL MINISTRO CHE GIOCA A GUARDIE E LADRI – NELLA SEZIONE CULTURA (CULTURA!) DELLA “REPUBBLICA”, DACIA MARAINI (DACIA MARAINI!) TRASFORMA WILHELM REICH IN “WILLIAM” REICH. VABBÈ CHE ERA NATURALIZZATO STATUNITENSE, MA SI DÀ IL CASO CHE LO PSICHIATRA E PSICOANALISTA FOSSE AUSTRIACO E QUINDI...

Titolo dall’Ansa: «Francia, la Cina fornisce equipaggiamento miliare a Mosca». Titolo dal sito della Repubblica: «Francia: “La Cina fornisce equipaggiamento miliare a Mosca”». Titolo da Tgcom24: «Francia: “La Cina fornisce equipaggiamento miliare alla Russia”». Una pietra miliare nella storia dell’industria bellica (e del giornalismo).

Caterina Baldini nell’edizione delle ore 17 di Sky Tg24 parla della riforma targata «a Nordio», indicato come il «guardiasigilli», forse perché trattasi del ministro che gioca a guardie e ladri.

Titolo dal sito del Giorno: «Merate, beve idraulico liquido pensando sia collutorio: 53enne muore per le gravissime ustioni a bocca e stomaco». Prendiamo atto che, insieme con la società di Zygmunt Bauman, sono diventati liquidi anche gli idraulici.

Nella sezione Cultura (Cultura!) della Repubblica, la scrittrice Dacia Maraini (Dacia Maraini!) trasforma Wilhelm Reich in William Reich. Vabbè che era naturalizzato statunitense, ma si dà il caso che lo psichiatra e psicoanalista fosse austriaco e quindi registrato come Wilhelm sia dalla Treccani sia dall’Encyclopædia Britannica.

Nelle pagine culturali (culturali!) di Libero, in un titolo che parla di letteratura (letteratura!), si legge questo sommario: «La grande propaganda politica del XX° secolo nasce dal racconto della Guerra Civile spagnola». I numeri romani non richiedono mai l’esponente (°), essendo già espressioni grafiche dei numerali ordinali. L’esponente si utilizza solo con le cifre arabiche. Quindi bisognava scrivere XX secolo oppure 20° secolo.

Un bellissimo ricordo di Piergiorgio Maoloni, progettista geniale morto nel 2005 che disegnò la grafica di molti quotidiani (conserviamo una copia di prova del Giornale, stampata, nella quale aveva previsto una civetta nella testata), firmato dal suo allievo Angelo Rinaldi, art director della Repubblica, si apre con questa lunga citazione: «Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un onore, assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era naturale, era inteso. Era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Una tradizione venuta, risalita dal profondo della razza, una storia, un assoluto, un onore esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano».

Condividiamo in toto. Ma proprio in ossequio a questa regola aurea ci saremmo aspettati che Rinaldi riportasse correttamente il cognome dell’autore, Charles Péguy, con l’accento acuto. Invece abbiamo letto «Charles Peguy». Maoloni avrebbe inarcato il sopracciglio. Così come, più avanti, si sarebbe sorpreso nel leggere «un carattere bastoni», al plurale.

La versione corretta è carattere a bastone o carattere bastone (font tipografico privo di grazie, con aste di spessore costante). Sul punto concordano il dizionario Treccani, il Grande dizionario della lingua italiana e Lo Zingarelli 2024. Infine, temiamo che Maoloni avrebbe maldigerito la seguente concordanza dei tempi verbali: «Ha ragione da vendere l’architetto Portoghesi quando una sera tra amici, proprio a Orvieto disse», preferendole l’imperfetto aveva all’inizio.

STEFANO LORENZETTO

Lara Sirignano sul sito del Corriere della Sera racconta così l’incendio all’aeroporto di Catania: «“Tutti scappavano, spingevano e piangevano – ha raccontato un’altra persona presente all’interno dell’aeroporto contattata dal sito di informazione newsicilia.it –. Il mio primo pensiero è stato che qualcuno avesse uscito una pistola”». Comprendiamo che si tratta di una citazione letterale tratta da un altro sito, ma noi ci saremmo rifiutati di riportarla.

Titolo sul Sole 24 Ore dopo l’incendio in aeroporto: «Catania, voli su Cosimo per gestire il traffico dopo il rogo allo scalo». Forse Cosimo avrebbe preferito prendersi lo scolo. (A meno che non si trattasse di Comiso).

