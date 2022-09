23 set 2022 08:44

CHE FA LORENZETTO DI NOTTE? LE PULCI AI GIORNALI! – DA “RAI NEWS”: “LE IMMAGINI DELL’ARRIVO ALLA WESTMINSTER ABBEY, PER I FUNERALI DI ELISABETTA, DI CAMILLA, KATE E DEI SUOI PRIMI DUE FIGLI GEORGE E CHARLOTTE”. ESEQUIE CUMULATIVE PER CINQUE MORTI – TITOLO D’APERTURA IN PRIMA PAGINA SULL’“OSSERVATORE ROMANO”: “LA PACE È POSSIBILE QUANDO TACCIONO LE ARMI E COMINCIA IL DIALOGO”. SE INVECE LA PACE È POSSIBILE QUANDO PARLANO LE ARMI, DICESI MIRACOLO