Si chiama «cicatrice francese» e ha un nome letterario che rimanda ad atmosfere da legione straniera. Ma è solo l’ennesima bambinata che spopola sui social, o meglio sul più adolescenziale di essi, TikTok.

Qui da qualche tempo i ragazzini si sfidano a procurarsi e a documentare l’ematoma più vistoso, più «da duro», che si procurano con un prolungato e violento pizzico sul volto, di solito sulla guancia o sullo zigomo; e l’aggettivo «francese» fa riferimento semplicemente al primo Paese in cui questa sfida si è diffusa.

Una pratica sciocca e autolesionistica che da qualche mese sta preoccupando le famiglie e che ha finalmente risvegliato l’interesse dell’Autorità Antitrust, che ha avviato un’istruttoria nei confronti delle filiali europee del social cinese, sotto accusa perché non garantisce adeguati sistemi per vigilare sui contenuti pubblicati da terzi e non applica le linee guida delle società proprietarie della piattaforma, che contemplano la rimozione di contenuti pericolosi che istigano a suicidio, autolesionismo e alimentazione scorretta.

Sono già oltre 59 milioni le visualizzazioni di post con l’hashtag #cicatrice, in Italia e in Francia, dove la parola si scrive allo stesso modo e su TikTok spopolano anche tutorial in cui i ragazzini sono indottrinati su come procurarsi al meglio l’ematoma. […]

L’Antitrust parla espressamente di «sfruttamento di tecniche di intelligenza artificiale suscettibili di provocare un indebito condizionamento dell’utenza» riferendosi al costume di profilare con un algoritmo i contenuti del social in modo che chi dovesse guardare o mettere un like a un video della «cicatrice francese» se ne vedrà proporre molti altri e finirà lui stesso a cimentarsi nella sfida. […]

TikTok risponde agli attacchi incrociati dicendosi pronta a collaborare, ma respingendo qualsiasi accusa di superficialità. «Oltre 40mila professionisti dedicati alla sicurezza lavorano per mantenere la nostra community al sicuro e prestiamo particolare attenzione a proteggere gli adolescenti», afferma un portavoce del social network.

