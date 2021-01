CHE FINE FECE LA FICTION RAI SU SAN PATRIGNANO, PER LA QUALE FURONO PAGATE LE SPESE ALLA LUX VIDE? ENNIO FANTASTICHINI ERA GIÀ PRONTO A INTERPRETARE MUCCIOLI, MA LA COMUNITÀ NON APPROVÒ LA SCENEGGIATURA NEANCHE DOPO NUMEROSE REVISIONI. TRASFORMATO PRIMA IN UN’IPOTESI DOCUMENTARIO, IL PROGETTO FU POI DEFINITIVAMENTE ABBANDONATO - QUATTORDICI ANNI DOPO, CI HA PENSATO NETFLIX A PRODURRE LA DOCU-SERIE “SANPA”

DAGONOTA

Che fine fece la fiction Rai su San Patrignano “in preparazione” nel 2006, per la quale furono pagate le spese alla Lux Vide? Ennio Fantastichini era già pronto a interpretare Muccioli, ma la Comunità non approvò la sceneggiatura neanche dopo numerose revisioni.

Trasformato in un primo momento in un'ipotesi documentario, il progetto fu poi definitivamente abbandonato, gli sceneggiatori liquidati e non se ne parlò più

FICTION, LA RAI PREPARA UN FILM SU MUCCIOLI

Da www.film.it - 04 MAGGIO 2006

È in preparazione una miniserie televisiva su Vincenzo Muccioli e la comunità di San Patrignano, prodotta dalla Lux Vide per la Rai. Il titolo è Vincenzo Muccioli. Una passione per la vita. Il primo ciak è previsto tra luglio e agosto. Si tratta di una fiction biografica che vuole raccontare la vita del fondatore della comunità di San Patrignano (per il recupero dei tossicodipendenti) nel periodo che va dal 1978 al 1995.

PERCHÉ LA RAI CEDE IL REPERTORIO DELLE SUE TECHE A NETFLIX PER PRODURRE SERIE COME ‘’SAN PATRIGNANO’’? CIOÈ IL LAVORO RAI, PAGATO DAL CANONE, DA NOI, FINISCE ALLE PIATTAFORME CONCORRENTI…

