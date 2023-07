CHE C’AZZECCA BARBIE CON IL DUCE? PER BORIS JOHNSON PARECCHIO – NELLA SUA RUBRICA SETTIMANALE SUL “DAILY MAIL”, L’EX PRIMO MINISTRO BRITANNICO SI LANCIA IN UN PARAGONE A DIR POCO AZZARDATO PER DESCRIVERE IL NUOVO FILM DIRETTO DA GRETA GERWIG: “È UNA SATIRA SULLA TRAGICA STERILITÀ PLASTICA DELLA BAMBOLA BARBIE E SUL GRANDE GRIDO DI BATTAGLIA ALLA MUSSOLINI PER LA FECONDITÀ UMANA” – IL FILM SULLA BAMBOLA DELLA MATTEL CONQUISTA ANCHE I RUSSI, ANCHE SE IL FILM NON È NELLE SALE...

1. “IL FILM BARBIE È UN INNO A FARE FIGLI”. LA PROVOCAZIONE DI BORIS JOHNSON, CHE CITA MUSSOLINI

Estratto dell'articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

boris johnson

Chi riuscirebbe a mettere insieme il film Barbie, la crisi demografica e Benito Mussolini? Forse soltanto Boris Johnson, che oggi nella sua rubrica settimanale per il Daily Mail, pagata un milione di sterline l’anno (ovvero 20mila sterline – circa 23mila euro – ad articolo), sostiene di essere l’unico ad avere individuato il vero messaggio rivolto al pubblico dalla pellicola ispirata alla famosa bambola.

I figli di Barbie

margot robbie barbie 3

Per l’ex premier britannico il significato di Barbie, sia pure implicito, è tutto (attenzione: spoiler...) nelle parole che la protagonista pronuncia verso la fine della storia, quando la bambola (creata senza organi genitali) dice di avere bisogno di “vedere il ginecologo”. In altre parole, è incinta. E proprio questo secondo Johnson è il senso del film: un appello a fare figli, perché soltanto così il mondo può andare avanti, uscire dalle favolette rosa e diventare realtà. […] un messaggio che condivide e mette chiaramente in pratica.

margot robbie barbie 4

E cosa c’entra il Duce in tutto questo? C’entra, perché Johnson conclude così il suo pezzo: “Ecco, dunque, di cosa tratta il film. È una satira sulla tragica sterilità plastica della bambola Barbie e sul grande grido di battaglia alla Mussolini per la fecondità umana”. Boris, Barbie e Benito, tutto in uno stesso articolo: soltanto Johnson poteva riuscirci.

2. IN RUSSIA È BARBIE-MANIA, ANCHE SE IL FILM NON È NELLE SALE

Estratto dell’articolo di Alessandra Muglia per www.corriere.it

barbie margot robbie

Locali addobbati di rosa, glitter e feste a tema: a Mosca e dintorni è scoppiata la Barbie-mania. E questo nonostante il film di Greta Gerwig non sia approdato sul grande schermo in Russia — la Warner Bros. e le altre case di produzione occidentali hanno abbandonato il Paese dopo l’invasione dell’Ucraina. […] Persino nella seriosa Duma l'altro giorno alcune parlamentari si sono presentate in abiti rosa scintillante, ammiccando al film.

barbie il film 4

[…]

Il Moscow Times dando conto di questa euforia collettiva ha raccontato la storia di Vladimir Sushvalov, un ragazzo di 21 anni, che ha speso 30 mila rubli (più di 300 euro) per andare da Mosca ad Astana, in Kazakistan, a vedere la prima del film. […] Persone qualunque e vip[…] come successo per altri blockbuster, alcuni cinema già prevedono di proiettare illegalmente copie piratate di Barbie, riferisce la stampa locale.

barbie il film 3

Non è la prima volta che la bambola Mattel fa scalpore in Russia. Vladimir Putin la vietò insieme ad altri giocattoli occidentali nel 2002, convinto che avesse un impatto negativo sulle menti dei bambini piccoli. Per il ministero dell'Istruzione russo i giocattoli avevano «effetti dannosi» sui piccoli, credendo che «risvegliassero gli impulsi sessuali» e «incoraggiassero il consumismo». Del resto Barbie ha contribuito a rivoluzionare l'immaginario delle bambine che con lei possono giocare a diventare donne oltre che madri. Barbie non accudisce piccoli, non vuole tenerezze, ma accessori da acquistare: i vestiti, la casa, l'auto, il camper, il Ken. […]

barbie il film 5 barbie il film 6