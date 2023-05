CHI È, CHI NON È E CHI SI CREDE DI ESSERE MARCELLO CIANNAMEA, IL NUOVO DIRETTORE DELL’INTRATTENIMENTO “PRIME TIME” DELLA RAI, AL POSTO DI STEFANO COLETTA – GIUSEPPE CANDELA: “’È IN QUOTA LEGA’, DICONO. NEI CORRIDOI DI VIALE MAZZINI VIENE DESCRITTO COME UN MODERATO, ED È CONSIDERATO ‘PARTITO RAI’. NESSUNA INTERVISTA, NESSUNA POLEMICA, ABITUATO ALLE RETROVIE. ORA IN PRIMA FILA A GESTIRE I VOLTI PIÙ ESPOSTI: AMADEUS, CONTI, CLERICI, CARLUCCI. E CON GLI OCCHI PUNTATI A SANREMO…”

La “cassaforte del servizio pubblico” ha un nuovo custode: Marcello Ciannamea. Il dirigente pugliese, classe 1965, è stato nominato alla guida della Direzione Intrattenimento Prime Time al posto di Stefano Coletta, con uno scambio di ruoli e l’arrivo di quest’ultimo alla Distribuzione. […]

Lì nelle fasce prestigiose, nell’access prime time dove regnano i game show, in prima serata dove non sono concessi errori e in seconda serata con esperimenti da realizzare. “E’ in quota Lega“, ripetono all’unisono. Nei corridoi di Viale Mazzini […] viene descritto come un moderato che piace al centrodestra, trasversale e non estremista. Certo, spinto dalla politica […] considerato anche “partito Rai”, dove lavora fin dal 1992 con il primo impegno da impiegato a Torino.

[…] Nessuna intervista ritrovata, nessuna polemica pubblica in cui è stato coinvolto. Nessuna traccia, abituato alle retrovie. Ora in prima fila a gestire i titoli più forti, le polemiche più dure e i volti più esposti: da Amadeus a Carlo Conti, da Antonella Clerici a Milly Carlucci, da Alessia Marcuzzi a Francesca Fagnani e così via. E con gli occhi puntati anche all’evento degli eventi: il Festival di Sanremo.

“La Lega proverà a spingere per metterci le mani”, “No, Marcello medierà perché conosce gli equilibri”. Le versioni contrastanti di chi forse aspetta per capire, per valutarlo in questo nuovo ruolo.

[…] Nel totonomi c’era finito più volte, anche per la poltrona più prestigiosa, quella di amministratore delegato. Nel 1994 da Torino passa a Roma nella struttura Pubblicità Radiotelevisiva della Direzione Commerciale. In questo ambito formula analisi e previsioni di ricavi pubblicitari, definisce il palinsesto pubblicitario e controlla lo sviluppo dei proventi aziendali. Si occupa anche di sponsorizzazioni e relazioni con gli stakeholder pubblicitari.

E’ questo il suo mondo, dal 1998 al 2004 è Responsabile del marketing all’interno di diverse sezioni, nel 2013 diventa Direttore della Direzione Palinsesto. Una scalata che lo porterà ad aprile 2019 alla Direzione Coordinamento Editoriale Palinsesti Televisivi e da febbraio 2020 alla Direzione Distribuzione. Su quali volti punterà e quali format proporrà? Il primo rebus già c’è: la Lega spingerebbe per il ritorno su Rai1 di “Miss Italia”.

