CHI SOSTITUIRÀ “LUCY”? – PER IL POSTO DELLA ANNUNZIATA A “MEZZ’ORA IN PIÙ” È IN POLE MONICA MAGGIONI: ANCHE LEI EX PRESIDENTE RAI, DALLA TOLDA DEL TG1 (A SUON DI SERVIZI "SLURP" SUL GOVERNO) SI È GUADAGNATA LA STIMA DEL NUOVO CORSO MELONIANO A VIALE MAZZINI - LA DOMENICA SERA, LO SLOT DI FAZIO POTREBBE ESSERE RIEMPITO DA MYRTA MERLINO, AMICA DI TUTTI, DA DESTRA A SINISTRA, E FRESCA DI INGRESSO NELLA SCUDERIA PRESTA…

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

[…] Lasciando perdere Lorella Cuccarini, Hoara Borselli (anche lei un'ex reginetta di "Ballando con le stelle" al pari di Luisella Costamagna), Manuela Moreno, Rossella Brescia, Roberta Capua, Manila Nazzaro (altra Miss Italia al pari della Capua), per «liberare la cultura italiana», come chiede la premier, ci va dell'altro.

Quasi più duro decidere sul dopo-Annunziata che sul dopo-Fazio in termini di programma e in termini politici. L'unica professionalità considerata in grado di reggere alla pari è quella di Monica Maggioni, appena uscita dalla direzione del Tg1. Presidente Rai l'una, presidente Rai l'altra […].

Maggioni ora è destinata a un ruolo che potrebbe, se ben interpretato, essere strategico - Direzione per l'Offerta Informativa - e per lei si stava studiando un programma d'approfondimento. A questo punto sarebbe perfetta quella collocazione, sostengono ai piani alti di viale Mazzini; oltretutto Maggioni gode della stima incondizionata dell'attuale amministratore delegato Roberto Sergio e del Direttore Generale Giampaolo Rossi, defilato al momento, ma artefice ultimo del nuovo corso Rai.

Tutto a posto? Non è detto. Maggioni non è persona che si consegna senza assicurazioni di pieno appoggio. Del resto, quello di Annunziata non sembra un posto da poter affidare a Luisella Costamagna, la recente reginetta di "Ballando con le stelle" […], giornalista di carattere, per la quale si studia invece una trasmissione di seconda serata Rai2.

Dagli interni agli esterni. Il margine di movimento in questo caso è più stretto e il cda sta a guardare (casomai, a bacchettare). Però difficile non considerarlo un bel colpo quello di riportare in Rai Myrta Merlino, anchorwoman del mattino di La7. […] Appena entrata nella squadra del potentissimo agente Lucio Presta, voci di corridoio Rai la danno in trattative. Tanti i pro, ma anche qualche contro.

A suo favore il fatto che sia apprezzata da tutto l'arco costituzionale nelle sue più ampie declinazioni. Tutti corrono al suo salotto, quello dello studio tv e quello di casa sua. Alla grande festa per il suo compleanno venti giorni fa, s'è registrato gran pienone, da Gasparri a Nardella, da Boccia marito di Nunzia De Girolamo, una delle sue più care amiche, a mezzo Pd in terrazzo festante con altra mezza FI.

Grande amica di Berlusconi, di Confalonieri e di Renzi, nessuno le ha mai negato la propria presenza in programma. Oltretutto lei ne ha abbastanza di un impegno quotidiano, preferendone uno settimanale. Tra i contro, la grande eco destata da un comunicato ufficiale redatto contro Merlino dai di lei collaboratori, che in una nota l'avevano accusata di «comportamenti incivili e maleducati» e per quel vezzo di licenziare in diretta chi non la soddisfa appieno. Figurarsi in Rai: un tale atteggiamento causerebbe una rivoluzione. […]