È CHIARO ‘STU FATTU? VITA, SKETCH, JAZZ E BATTUTE DI SERGIO VASTANO – “A ‘STRISCIA’ TEOCOLI MI FECE CADERE, LO PRESI ALLA CAVIGLIA E VENNE GIÙ ANCHE LUI. CI RIMASE MALE, ERA ABITUATO A BOLDI” – “CON MATRIOSKA E MOANA CHE SFILAVA COMPLETAMENTE NUDA COMINCIARONO I PROBLEMI: BERLUSCONI ERA INCAZZATO CON RICCI, GLIELO CHIUSE, E RICCI PER RISPOSTA CHIUSE TUTTO” – “A ‘DRIVE IN’ NON C’ERA NIENTE DI IMPROVVISATO, AL CONTRARIO DI QUANTO FACEVANO COMICI COME….” - ECCO COSA FA OGGI - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Franco Giubilei per lo Specchio – la Stampa

sergio vastano

Negli Anni 80 reinventò la comicità in tv nel solco del varietà italiano - sketch mai oltre i limiti e soubrette scollatissime - Sergio Vastano rappresenta il volto meridionale del

calabrese alla Bocconi: «Una versione milanese di Ricci del personaggio che facevo a Roma e che a metà Anni 80 avevo ricavato dai tanti studenti calabresi fuori sede

iscritti alla Sapienza», ricorda l’attore. […]

Sposato in seconde nozze da quindici anni, settant’anni, Vastano vive a Torino con la

moglie. Nel suo tempo libero c’è sempre la lettura […] «Ho seguito sempre molto il jazz, Miles Davis su tutti, dal be-bop in poi. Una volta presentai un suo concerto, dovevo dire due parole, ma lui sul palco non c’era... Doveva suonare con una super band con Chick Corea, ma non arrivava. Sapevo che andava pazzo per i vestiti di Versace e lui dov’era andato? Al negozio di Versace...

SERGIO VASTANO

Il gruppo suonava già e lui non si faceva vedere, quando a un certo punto si sono sentite due note di tromba: era Davis che, nascosto dietro gli amplificatori, si annunciava. Il pubblico sentì e andò in visibilio, Miles si presentò sul palco con un “chiodo” rosso di Versace tutto chiodato, bellissimo».

Da casa sua all’università al Teatro Ateneo, dov’era iscritto a Lingue e letteratura moderna, era un andirivieni che, nel 1985, dall’avanguardia lo portò a un piccolo monologo sull’universitario calabrese. Grazie a Andy Luotto, la scenetta in forma di provino prese la strada di Milano,

sergio vastano angela cavagna teo teocoli ricci

dove si faceva Drive In: «Tornato dal militare, mi trovai con Faletti sul set di questo filmetto, Grunt, e c’era anche Giorgio Faletti che mi chiese di fare il calabrese […]

Nell’88 partecipa a Sanremo con i Figli di Bubba insieme a Di Cioccio e Pagani della Pfm e intanto continua col teatro. Ma i programmi di Ricci di allora, oltre ad accontentare il vasto pubblico di Drive In, miravano anche a una tv più irriverente e sperimentale, come in Lupo solitario.

Con Matrioska e Moana che sfilava completamente nuda cominciarono i problemi: «Berlusconi era incazzato con Ricci, glielo chiuse, e Ricci per risposta chiuse tutto».

A Drive invece «non c’era niente di improvvisato, al contrario di quanto facevano comici come Teocoli e Boldi, che andavano molto sull’improvvisazione».

SERGIO VASTANO

A Striscia la Notizia Vastano fa coppia proprio con Teocoli: «Ci avvicinavamo al bancone di Striscia uno da destra e uno di sinistra, ma una volta Teo mi dà una spinta e mi fa cadere, solo che cadendo mi sono aggrappato alla sua caviglia e ho tirato giù anche lui, e la cosa è andata in onda... Era abituato a Boldi, che non reagiva mai, così ci è rimasto male». […]

Sergio Vastano