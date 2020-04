13 apr 2020 20:41

CHICCO AMARO – MENTANA CONTRO CONTE-CASALINO: "L'ITALIA NON È IL VENEZUELA DI CHAVEZ E LA TV NON È UNA CASSETTA DELLA POSTA. A TUTTO C’È UN LIMITE, ANCHE AL FATTO DI VOLER AVERE L’ULTIMA PAROLA. LA DIAMO VOLENTIERI A PALAZZO CHIGI, SE SONO CONTENTI LORO…” – BEI TEMPI, QUANDO ROCCO GLI MANDAVA SMS E LO CAZZIAVA PERCHÉ CI METTEVA TROPPO A MANDARLI IN ONDA… VIDEO