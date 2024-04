CIAK, MI GIRA! - ABBIAMO UN SOLO FILM ITALIANO IN CONCORSO A CANNES, UNO A “UN CERTAIN REGARD” E QUASI NULLA ALLA QUINZAINE, CIOÈ UN DISASTRO DELLA NOSTRA INDUSTRIA MAI VISTO MA IL SANTINO IN PADOVANO (“MA VAI IN MONA…”) “ENNIO DORIS – C’È ANCHE DOMANI” È SOLIDAMENTE PRIMO IN CLASSIFICA ANCHE IERI CON 94 MILA EURO, 13 MILA BIGLIETTI, CHE NON POSSO CREDERE SIANO TUTTI OFFERTI DALLA BANCA MEDIOLANUM, E UN TOTALE DI 354 MILA EURO… - VIDEO

Certo è un paese strano. Abbiamo un solo film italiano, anzi napoletano, in concorso a Cannes, “Parthenope” di Paolo Sorrentino, uno a “Un Certain Regard”, “I dannati” di Roberto Minervini, praticamente nulla alla Quinzaine, se si esclude il film di Eryk Rocha, il figlio cubano di Glauber, e di Gabriela Carneiro da Cunha sul popolo Yanomami, “The Falling Sky”, produzione italiana di Donatella Palermo e Rai Cinema, cioè un disastro della nostra industria mai visto.

Ma il santino in padovano (“ma vai in mona…”) su Ennio Doris, il fondatore della Banca Mediolanum, e sulla sua amicizia con Berlusconi, cioè “Ennio Doris – C’è anche domani” con Massimo Ghini e Lucrezia Lante Della Rovere è solidamente primo in classifica anche ieri. 94 mila euro, 13 mila biglietti, che non posso credere siano tutti offerti dalla Banca Mediolanum, e un totale di 354 mila euro. Come se non bastasse la miniserie “Il giovane Berlusconi” su Netflix risulta ancora la più vista dagli spettatori italiani.

Il successo di “Ennio Doris” schiaccia non poco i nuovi acchiappafantasmi di “Ghostbusters: Minaccia glaciale”, ieri a 59 mila euro, 8.913 spettatori un totale di 998 mila euro. E anche gli infreddoliti abruzzesi di “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con Albanese & Raffaele, terzo con 52 mila euro, 9.221 spettatori e un totale di 5 milioni e mezzo. Mannaggia alla Majella, mannaggia… “Kung Fu Panda 4” scivola al quarto posto con 28 mila euro, 4 mila spettatori e un totale di 10, 2 milioni. E sale l’opera prima musical-femminista “Gloria!” di Margherita Vicario con Galatea Bellugi e Carlotta Gamba, 21 mila euro, 3.600 spettatori e un totale di 187 mila euro, senza biglietti omaggio della banca.

Anche se, si domandava giustamente il mio amico Picci, non è che torni tanto che queste ragazze si ribellino a Vivaldi e poi suonino le canzoni di Margherita Vicario… Qualcosa non ci quadra, insomma. Sesto posto per “Omen – l’origine del presagio", 19 mila euro, un totale di 736 mila euro. Sala al settimo posto l’ottimo “La sala professori”, 18 mila euro e un totale di 1, 2 milioni. Addirittura ottavi quelle “cocce de cazzo” di “Godzilla e Kong: Il nuovo impero”, 17 mila euro, 3, 6 milioni. Chiudono “Zamora” di Neri Marcoré, 12 mila euro, 457 mila euro totali, e il documentario di Giulia Innocenzi “Food for Profit”, 11 mila euro e un totale di 391 mila euro e una lunghissima tenuta in sala, visto che è uscito ai primi di febbraio.

